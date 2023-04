Combien de temps passez-vous sur votre smartphone par jour ?

Le smartphone fait partie intégrante de notre quotidien. Utilisé pour de nombreux usages, il devient parfois un véritable gouffre chronophage. Mais vous, combien de temps passez-vous à le consulter tous les jours ?

YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch… tant d’applications dont le design même est pensé pour aspirer votre temps. Que ce soit par des dark patterns ou des algorithmes de recommandations qui poussent à la consommation infinie, les réseaux sociaux, et plus généralement les applications de nos smartphones, cherchent à vous garder le plus longtemps actifs. Est-ce réellement efficace ?

D’outil pratique, le smartphone est devenu pour certains une véritable drogue. Aujourd’hui, un tiers des Français consulte son téléphone en moyenne toutes les dix minutes et nous sommes nombreux à faire de ce geste notre premier réflexe au réveil comme notre dernière action du soir. On s’informe, on observe la vie de nos amis sur les réseaux sociaux, on publie nos pensées et des images de nos vies, on échange avec des proches… Si c’est le signe d’une vie sociale remplie, cela peut vite devenir un piège également.

Combien de temps passez-vous chaque jour sur votre smartphone ?

Ces habitudes nous touchent tous plus ou moins. D’aucuns n’utilisent leur téléphone intelligent que très rarement, d’autres le consultent compulsivement. De quelle catégorie faites-vous partie ?

Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter votre temps d’écran quotidien. Un bon moyen de conscientiser le temps passé les yeux rivés sur nos gadgets électroniques.

Chargement Combien de temps passez-vous sur votre smartphone quotidiennement ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Moins de 2 heures

Entre 2 et 4 heures

Entre 4 et 6 heures

Plus de 6 heures

Comme d’habitude, n’hésitez pas à détailler votre réponse dans l’espace commentaires de cet article, un peu plus bas.

Comment vérifier votre temps d’écran ?

Avant de répondre en donnant votre ressenti, jetez un œil à ce que dit votre smartphone, vous pourriez être surpris.

Vérifier son temps d’écran sur iPhone

Sur iOS, vous trouverez un menu intitulé « Temps d’écran » dans les paramètres de votre téléphone. Celui-ci affiche une moyenne quotidienne sur la semaine.

Vérifier son temps d’écran sur Android

Sur Android, c’est comme toujours légèrement différent selon la marque de votre téléphone. Toutefois, si votre téléphone profite d’une version récente du système, vous devriez trouver dans ses paramètres un menu intitulé « Bien-être numérique et contrôle parental ». Ici, pas de moyenne, mais un temps d’utilisation quotidien. C’est donc à vous de remonter votre historique pour en faire une moyenne.

