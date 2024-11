Avec ses nouveaux routeurs, Huawei veut vous réconcilier avec les performances du Wi-Fi

Si vous pensiez encore qu’améliorer son réseau Wi-Fi était trop cher ou trop compliqué, Huawei vous prouve le contraire.

En France, l’immense majorité des abonnements fibre à moins de 30 euros incluent des box Wi-Fi au mieux passables, au pire totalement dépassées. Mais voilà, souscrire à un abonnement fibre bon marché n’est pas une fatalité : vous n’êtes pas condamné à vous contenter d’un réseau Wi-Fi médiocre.

Chacun, chez soi, peut améliorer la qualité du réseau sans fil sans dépenser beaucoup d’effort. Il suffit pour cela de passer par un bon routeur Wi-Fi. Non seulement ce n’est pas très cher, mais en plus les gains potentiels en performances sont immenses.

En 2024, Huawei a sorti deux routeurs Wi-Fi particulièrement bien positionnés, aussi bien du côté du débit que des prix :

Huawei BE3 : l’avenir du Wi-Fi à prix accessible

Alors que le Wi-Fi 6 commence enfin à se démocratiser, le Wi-Fi 7 pointe déjà le bout de son nez sur les smartphones et PC les plus premium. Et comme à chaque génération de Wi-Fi, les promesses d’amélioration concernent principalement les performances du débit.

Le routeur Huawei WiFi BE3 // Source : Huawei

Avec son nouveau routeur BE3, Huawei garantit des débits pouvant atteindre jusqu’à 3,6 Gb/s. Mais les avancées du Wi-Fi 7 ne s’arrêtent pas là, puisqu’elles vous permettent aussi de profiter de la technologie MLO. Concrètement, le routeur agrège les bandes 2,4 et 5 GHz du réseau pour offrir une connexion Wi-Fi avec une latence réduite de 50 %.

Enfin, selon les tests laboratoires de Huawei, le routeur BE3 distribue une couverture Wi-Fi 30 % plus grande que les routeurs traditionnels. Ce seul routeur peut donc équiper des logements de surface moyenne sans avoir besoin de recourir à des satellites.

Si le Wi-Fi 7 est une technologie d’avenir, le prix du routeur Huawei BE3 est loin d’être exorbitant. Vous pouvez actuellement le trouver au tarif de 69 euros sur le site de la Fnac grâce à une remise de 30 euros.

Huawei Mesh 3 : du WiFi 6 partout, même pour les grandes surfaces

Si vous vivez dans une grande maison, composée de plusieurs étages, les box traditionnelles des opérateurs ne suffisent pas pour couvrir de telles surfaces. En choisissant un réseau mesh, non seulement vous profitez d’un routeur Wi-Fi plus performant, mais également de plusieurs satellites destinés à amplifier l’étendue du signal.

C’est ce que permet le routeur Mesh 3 (Wi-Fi 6) de Huawei, composé d’un routeur principal et de deux satellites. Sur le papier, cet ensemble de trois périphériques permet de couvrir des surfaces qui s’étendent jusqu’à 600 m², avec des débits maximaux de 3 Gb/s.

Par ailleurs, si le Wi-Fi est émis par trois appareils différents, l’utilisateur, lui, n’aura pas à jongler entre trois différents réseaux. Le passage d’un satellite à l’autre se fait en toute transparence, sans aucune perte de signal, même en se déplaçant.

Pour toutes ces raisons, le routeur Mesh 3 est parfaitement adapté pour relier la domotique d’une maison connectée. Au total, plus de 250 produits différents peuvent être connectés au réseau WiFi de cet ensemble.

Le pack Huawei Mesh 3, composé d’un routeur et de deux satellites, s’affiche au tarif de 169 euros sur le site de la Fnac, là encore avec une réduction immédiate de 30 euros.

Une installation simplifiée

L’installation d’un réseau Wi-Fi n’est pas réservée aux experts en réseau. Huawei a simplifié la tâche au maximum en développant une application compagnon : Huawei AI Life (sur Android et iOS). Le constructeur l’assure, seules 3 étapes sont nécessaires pour paramétrer et activer son réseau Wi-Fi : brancher le routeur, définir le nom du réseau et le mot de passe, et connecter les satellites au routeur.

Source : Huawei

Cette même application permet également de piloter son nouveau réseau Wi-Fi domestique. En dessinant une carte de votre intérieur, elle vous permet de visualiser la force du signal Wi-Fi dans les différentes pièces de votre intérieur. Le Wi-Fi est trop faible dans une chambre ? Huawei AI Life vous proposera alors un diagnostic pour améliorer sa portée.

C’est aussi depuis l’application Huawei AI Life que vous pouvez créer un contrôle parental sur-mesure, pour chaque appareil connecté au réseau. En quelques clics, vous pouvez définir une plage horaire d’utilisation, une limite de temps d’accès à internet, ou encore filtrer certains sites web.