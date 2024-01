Test Nighthawk RS700S : le premier routeur Wi-Fi 7 de la marque

Le routeur tribande Wi-Fi Netgear Nighthawk RS700S est donc le premier appareil compatible Wi-Fi 7 proposé par la marque américaine. Si les routeurs Nighthawk ressemblent historiquement à des vaisseaux spatiaux, le RS700S se veut plus proche d’un Orbi, avec un format tour qui reste néanmoins imposant.

Intégrant ainsi la dernière norme Wi-Fi 7, le Nighthawk RS700S est capable d’atteindre des débits théoriques de 19 Gb/s et dispose d’une connectique riche avec deux ports 10 GbE et 4 ports 1 GbE. Pour le reste, les habitués de la marque ne seront pas perdus puisqu’il propose peu ou prou les mêmes fonctionnalités qu’un kit Orbi. Comme toujours, la nouveauté se paye cher chez Netgear, avec un routeur vendu seul au prix conseillé de 900 euros.

Netgear Nighthawk RS700S Caractéristiques techniques

Modèle Netgear Nighthawk RS700S Wi-fi Wi-Fi 7 Débit wifi maximal Débit : 19 – Unité : Gbit/s Couverture wifi 250 m² Nombre maximum d'appareils connectés 200 Système mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 6 Débit ethernet maximal 10 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 2 Go Fiche produit

Netgear Nighthawk RS700S Un format tour réussi

En termes de design, le Nighthawk RS700S se rapproche finalement plus d’un boîtier Orbi que de la gamme historique de routeurs Wi-Fi de la marque. Cela est notamment lié à son format tour, tout en hauteur, bien qu’il conserve le côté plus « acéré » de la gamme Nighthawk.

Logiquement construit en plastique, le RS700S arbore une forme singulière, qui lui permet de se démarquer franchement parmi toutes les références déjà passées entre nos mains. Si le plastique noir est très présent, quelques inserts, qui servent à la ventilation, viennent donner un peu plus de « style » au routeur.

À l’avant, le logo de la gamme s’accompagne d’une vaste zone d’affichage qui intègre de nombreuses icônes lumineuses. Si l’espace laissé à ces dernières paraît immense, elles se révèlent néanmoins très pratiques pour connaître l’état global de l’appareil. Elles peuvent d’ailleurs être désactivées à l’aide du bouton dédié présent tout en bas de la façade. Un second bouton accompagne celui-ci et est quant à lui dédié à l’activation de l’appairage WPS.

Reprenant les avancées des kits Orbi 860 et 960, le Nighthawk RS700S s’équipe de deux ports RJ45 10 GbE. L’un est dédié à la connexion internet (WAN) et l’autre pourra être utilisé pour le LAN. Ces deux ports s’accompagnent de 4 ports 1 GbE supplémentaires. Si ces évolutions sont appréciables, on aimerait profiter de ports 2,5 GbE en lieu et place des « élémentaires » ports gigabit, histoire de profiter pleinement des débits offerts par le Wi-Fi 7.

Cette connectique réseau s’accompagne d’un port USB, qui pourra notamment être utilisé pour monter un partage réseau en y branchant un disque dur. De façon générale, le positionnement des différents ports rend l’ensemble peu pratique au quotidien. En revanche, la forme du routeur lui permet d’être positionné horizontalement et de manière stable. Une solution finalement peu intéressante puisque le positionnement des antennes ne sera plus optimal.

Finalement, le Nighthawk RS700S ne diffère pas réellement des routeurs Orbi que nous avons l’habitude de tester. Il se démarque néanmoins par son design singulier et un format relativement imposant. On espère donc que cela lui permettra d’offrir une couverture optimale, telle qu’elle a été annoncée par Netgear sur la fiche produit.

Netgear Nighthawk RS700S Généreux en fonctionnalités, mais une facture salée

En dehors de son design, le Nighthawk RS700S conserve des similitudes avec la gamme Orbi par sa facilité d’utilisation. La mise en route est diablement efficace et ne nécessite qu’une simple application mobile dédiée à la gamme Nighthawk. Celle-ci est en tous points comparable à celle utilisée pour les kits mesh de la marque.

Permettant de connaître en un coup d’œil l’état du réseau, cette application permet d’accéder aux réglages principaux du routeur, que ce soit le contrôle parental, la sécurité ou encore les paramètres des réseaux Wi-Fi diffusés. Les utilisateurs habitués aux produits de la marque ne seront donc pas perdus.

Netgear propose ici encore son contrôle parental qui, s’il est complet et joue la carte de la praticité, a toujours comme principal défaut d’être facturé 70 euros par an. Un montant non négligeable qu’il faudra ajouter à celui de la suite de sécurité Netgear Armor, elle aussi très complète, mais offerte pendant un an. À 900 euros le routeur, il est toujours compliqué de justifier une telle facturation. Malheureusement pour l’utilisateur, cette pratique tend à se généraliser chez les constructeurs de produits réseau grand public.

Un tel appareil s’adressant aussi aux utilisateurs plus exigeants, le Nighthawk RS700S profite aussi de la traditionnelle interface web commune aux différents produits de la marque. Cette dernière offre des options bien plus fournies, allant des réglages réseau classiques aux paramètres plus complexes de contrôle d’accès ou de QoS. Cette interface web est comparable à ce que l’on peut trouver sur les produits professionnels de la marque et reste une des grandes forces de la marque par rapport à ses concurrents.

Netgear Nighthawk RS700S Le Wi-Fi 7 à l’honneur

En dehors de ses fonctionnalités toujours à la hauteur, c’est tout particulièrement au niveau des performances que nous attendons beaucoup de ce premier appareil Wi-Fi 7 de Netgear. Afin de mesurer les débits proposés par l’appareil, c’est un smartphone Xiaomi 13 Ultra, prêté par la marque qui a été utilisé (merci à eux). Les mesures de couverture ont quant à elles été réalisées avec un PC portable doté d’une puce Intel AX211, sur la bande des 6 GHz.

En Wi-Fi 7 (6 GHz) et à environ 1 m du routeur, le débit descendant permet au smartphone de saturer purement et simplement le port 2,5 GbE de l’ordinateur faisant office de serveur. Signe qu’il faudra bientôt songer à utiliser des cartes 10 GbE pour libérer pleinement le potentiel du Wi-Fi 7. Le débit montant stagne quant à lui autour de 1,2 Gb/s, ce qui est aussi une belle performance.

L’excellente couverture offerte par le RS700S permet par ailleurs de maintenir des débits élevés, même à plusieurs mètres du routeur. Ainsi, nos mesures à approximativement 15 mètres de l’appareil, et derrière plusieurs cloisons, montrent que le débit se maintient sans mal autour de 1 Gb/s en Wi-Fi 7 comme en Wi-Fi 6E.

Très logiquement, les débits bruts atteints par notre PC portable (limité au Wi-Fi 6E) sont inférieurs à ceux mesurés en Wi-Fi 7. Pour autant, à une distance élevée, il se place devant le smartphone Xiaomi grâce à ses antennes plus imposantes qui lui permettent de maintenir une liaison plus stable. Quoi qu’il en soit, le Netgear Nighthawk RS700S propose des performances exemplaires et une excellente couverture, très largement suffisante pour un logement d’environ 80 m².