Samsung espère que vous achèterez un Galaxy Z Flip 4 l’an prochain

D'après les chiffres obtenues par le site The Elec, Samsung aurait pour ambition de vendre deux fois plus de Galaxy Z Flip 4 en 2022 que de Galaxy Z Flip 3 cette année.

Après avoir lancé les deux années précédentes ses premiers smartphones pliants, Samsung a accéléré la cadence cette année en les unissant sous une même gamme Galaxy Z, avec deux modèles, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Le constructeur coréen chercherait d’ailleurs à accélérer la démocratisation de ce type de smartphones comme le relève The Elec.

Le site coréen a en effet obtenu des informations quant à la production de smartphones pliants de Samsung pour l’an prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la forme chercherait à populariser davantage ses smartphones pliants. The Elec publie en effet un tableau des ventes prévisionnel pour l’année 2022. Si on peut y voir que Samsung compterait vendre 10,9 millions de Galaxy S22 Ultra et 14 millions de Galaxy S22, on peut surtout y découvrir les ambitions de la marque pour ses prochains smartphones pliants.

Les données de The Elec indiquent en effet que Samsung prévoirait de vendre 6,9 millions de Galaxy Z Flip 4 et 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4. Du côté du futur Fold, Samsung ne prévoirait ainsi pas une hausse importante par rapport au Galaxy Z Fold 3 dont le constructeur estimait les ventes à 3 millions. Cependant, la firme croirait particulièrement dans une popularisation du format clapet du Galaxy Z Flip 4. En effet, pour le modèle précédent, Samsung estimait les ventes possibles de 3,5 à 4 millions d’unités. Pour son Galaxy Z Flip 4, Samsung viserait donc une augmentation des ventes de l’ordre de 72 à 97 %.

Un Galaxy Z Flip 3 qui a déjà joué pour la démocratisation du format pliant

Il faut dire qu’avec le Galaxy Z Flip 3 déjà, Samsung avait adopté une politique commerciale plutôt agressive. Le smartphone a en effet été lancé au prix de 1059 euros en France. Un prix qui faisait figurer le smartphone parmi les modèles haut de gamme classiques, bien en deçà du tarif de 1509 euros du premier modèle.

L’article de The Elec nous apprend également que Samsung compte lancer pas moins de 16 smartphones dans le courant de l’année prochaine. Si les smartphones pliants devraient logiquement attirer les projecteurs à eux, ils ne devraient cependant représenter que 20 % du volume des smartphones Samsung prévus pour l’an prochain. Comme toujours, ce sont surtout les smartphones milieu de gamme Galaxy A qui devraient faire le gros des ventes de Samsung avec, par exemple, 28 millions de ventes prévues pour le Galaxy A53 5G, 23 millions pour le Galaxy A33 5G et 27 millions pour le Galaxy A13. La gamme Galaxy Note semble quant à elle encore une fois mise de côté pour l’an prochain.

Par ailleurs, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ne devraient pas être lancés avant la fin de l’année prochaine, The Elec rapportant que leur entrée en production ne commencera pas avant le troisième trimestre 2022.

