Samsung Galaxy S22 Ultra : personne n’est d’accord sur le look du module photo

Le Galaxy S22 Ultra pourrait carrément se passer d'un bloc photo. Il adopterait là un design dit « en goutte d'eau ». C'est en tout cas ce qu'avance le site LetsGoDigital.

Le design du Samsung S22 Ultra, et plus particulièrement l’agencement de ses modules photo, n’en finit plus de susciter les projections les plus diverses. Selon OnLeaks, le téléphone adoptera un bloc en forme de P. Ice Universe pour sa part voit deux ilots. Alors qu’on pensait que le design final du téléphone se déciderait entre ces deux versions, voici qu’une troisième mouture se fait jour.

À l’inverse des Pixel 6 et Pixel 6 Pro par exemple, qui adoptent un design qui assume d’avoir un bloc photo très visible, selon LetsGoDigital, qui cite le Youtubeur coréen Super Roader, le S22 Ultra n’aurait même pas de bloc photo…

Un design en goutte d’eau

LetsGoDigital a réalisé des rendus 3D sur la base de ce nouveau design potentiel avec l’aide du designer Parvez Khan.

Selon le YouTubeur, il s’agirait donc d’un design dit « en goutte d’eau », à savoir que chaque module photo sortirait directement de la coque arrière du smartphone. De quoi régler immédiatement toutes les inquiétudes quant à la stabilité du portable lorsqu’il est posé sur une table.

Ce design hypothétique n’est pas sans rappeler un principe déjà déjà aperçu chez le très abordable Galaxy A32 ou encore le LG Velvet.

Ajoutons qu’il y a de fortes chances que le S22 Ultra possède au moins un zoom optique. Il y a donc fort à parier que même avec un design en goutte d’eau, au moins l’un des modules dépassera quelque peu.

Quid du stylet ?

Toujours selon LetsGoDigital, le stylet du S22 Ultra pourrait se ranger en bas à gauche du smartphone, comme visible sur le rendu ci-dessous.

Étant donné que de plus en plus d’indices mènent à penser que la gamme Note est amenée à disparaitre, la présence d’un logement pour le S-Pen ne serait pas étonnante et est même pressentie depuis un certain temps. Le design avant du smartphone n’est pas sans rappeler les derniers Galaxy Note 20 d’ailleurs.

L’absence d’un tel emplacement pour le stylet a d’ailleurs été considérée par de nombreux testeurs comme un défaut notable du Galaxy Z Fold 3.