Google Pixel 6 et 6 Pro : voyez comme le bloc photo est vraiment protubérant avec ces nouvelles images

Des rendus publiés par Evan Blass permettent d'admirer les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sous divers angles et notamment de voir à quel point le bloc photo et proéminent à l'arrière.

« C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? » C’est un module photo ! Le leaker Evan Blass a publié de nouvelles images des Pixel 6 et 6 Pro. Les deux smartphones vont bientôt être présentés officiellement par Google, mais ils n’ont déjà plus aucun secret pour le public.

Les nouveaux rendus partagés permettent néanmoins de se rendre compte à quel point l’appareil photo à l’arrière des Pixel 6 et 6 Pro est protubérant. Cette intégration avait déjà fait couler beaucoup d’encre tant le design des futurs smartphones change radicalement du très sobre Pixel 5. C’est ici flagrant comme le souligne 9to5Google. Sur les images où les produits apparaissent de profil, le regard est vite attiré par la proéminence du bloc logeant les capteurs à l’arrière.

Google Pixel 6 vu de profil // Source : Evan Blass Google Pixel 6 Pro vu de profil // Source : Evan Blass

Des smartphones bancals ?

Ce relief est d’ailleurs renforcé par le côté très droit du bloc, très net et tranché. Une question mérite sans doute encore d’être adressée : les Pixel 6 et 6 Pro seront-ils bancals quand posés à plat ? Les images observées tendent à répondre par la négative. Les blocs photo, certes protubérants, s’étalent sur toute la largeur des smartphones. Ces derniers seront donc sans doute inclinés, mais stables.

Le design de ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne plaira peut-être pas à tout le monde. Il faut néanmoins reconnaître l’aspect très original de ces appareils. D’aucuns aimeront peut-être pouvoir se distinguer de leurs pairs avec un tel look. Par ailleurs, il s’agit peut-être de la concession à faire pour jouir d’une qualité photo aussi peaufinée que possible — Google étant déjà très fort à ce petit jeu.

On attend d’ailleurs les Pixel 6 au tournant puisque, en plus des algorithmes déjà très impressionnants de Google, ils profiteront aussi d’une puce Google Tensor dont on attend de belles surprises en termes de qualité d’image — en plus de permettre un long suivi logiciel.

Nous avons commencé cet article par une référence à Cyrano de Bergerac. Aussi, aux potentiels détracteurs du design de ce module photo qui se contenterait de dire qu’il est moche, le personnage d’Edmond Rostand pourrait rétorquer par un autre extrait de sa célèbre tirade : « Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme… ».