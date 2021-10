Pixel 6 : Google répondra à Samsung et Apple avec plus de cinq ans de mise à jour

Une fuite d'éléments marketing de Google permet de découvrir que les deux smartphones profiteront de mises à jour pendant cinq ans après leur sortie.

Alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro doivent être présentés officiellement par Google au cours de la semaine prochaine, le 19 octobre précisément, une grosse fuite a déjà dévoilé de nombreuses informations à leur sujet. Cette fuite permet ainsi de découvrir les caractéristiques en détails des deux smartphones ainsi que de nouveaux visuels. Par ailleurs, élément marketing oblige, elle vient également dévoiler la durée des mises à jour d’Android sur ces deux smartphones, prévue pour au moins cinq ans.

Les différents éléments ont en effet mis en ligne par erreur sur le site Web de Carphone Warehouse, l’équivalent de The Phone House outre-Atlantique. Sur ces deux pages Web, Google a consacré quelques lignes aux mises à jour de sécurité de ses futurs smartphones : « Les atteintes à la sécurité évoluent sans cesse. Pour vous protéger vous et vous données sensibles face à ces menaces, les Pixel sont livrés avec au moins cinq ans de mise à jour pour être de plus en plus plus sécurisés ». Une autre ligne indique que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront « appuyés par la puce de sécurité Titan M2, cinq ans de mise à jour et Security hub ».

I think it's OS, either way it's a W pic.twitter.com/p9JW8E9ai8 — Winston (@NotPenguino_) October 9, 2021

De précédentes rumeurs pointaient déjà vers cinq ans de mise à jour pour les deux futurs smartphones de Google. Début juillet, le leaker Jon Prosser indiquait déjà que la firme de Mountain View prévoirait cinq années de maintenance pour les deux smartphones.

Une réponse à Apple et Samsung

Concrètement, il s’agirait d’un record pour des smartphones de Google, puisque cela signifie que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront maintenus au moins jusqu’en 2026, soit jusqu’à Android 16. Jusqu’à présent, Google proposait trois ans de mise à jour sur ses smartphones Pixel. Pour Android 12 par exemple, le smartphone le plus ancien de Google à pouvoir profiter du nouvel OS est le Pixel 3, lancé en 2018, les Pixel et Pixel 2 n’étant pas éligibles à la mise à jour.

Google vient en fait répondre à deux autres constructeurs avec cette MAJ étendue. On pense bien évidemment à Apple, qui propose depuis bien longtemps cinq ans de mise à jour d’iOS sur ses iPhone dont il contrôle à la fois le matériel et le logiciel, mais aussi à Samsung. En effet, le constructeur coréen a fait de gros efforts ces dernières années. En février, la firme annonçait en effet qu’elle garantissait jusqu’à quatre ans de mise à jour pour ses smartphones Galaxy. Même s’il ne s’agira que de mises à jour de sécurité, et non pas nécessairement des versions majeures d’Android, c’est tout de même un pas important dans la bonne direction et Google ne pouvait pas se laisser dépasser sur son propre écosystème.