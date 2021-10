Le Google Pixel 6 n’a plus de secrets : une fuite dévoile tous ses détails et caractéristiques

Les Pixel 6 et 6 Pro seront dévoilés le 19 octobre 2021. En attendant cette annonce, de nouvelles informations ont été publiées par les leakers et un commerçant britannique a mis en ligne les fiches produits... de quoi révéler les derniers détails des smartphones de Google.

On en finit pas des fuites et autres indiscrétions à propos des Google Pixel 6 et 6 Pro. On a ainsi pu découvrir leurs accessoires, dont un dock, la semaine dernière. Ils seront dévoilés le 19 octobre 2021, mais aurons-nous l’opportunité d’apprendre de nouvelles choses pendant l’événement prévu pour l’occasion ? Pas sûr, les fuites s’intensifient en plus des boulettes de certains commerçants en ligne.

Pixel Pass : un abonnement façon Apple One

Google prévoirait d’accompagner le lancement de son nouveau smartphone avec un nouvel abonnement : le Pixel Pass. Il s’agirait d’un abonnement similaire à Apple One… pour pouvoir profiter d’un nouvel appareil tous les ans.

Mais jusqu’à présent, les informations divulguées n’indiquent pas de détails particuliers concernant le fonctionnement de Pixel Pass en Europe, il pourrait s’agir d’une exclusivité aux États-Unis, du moins dans un premier temps.

Confirmation des caractéristiques techniques

On a désormais une nouvelle confirmation que le Pixel 6 utilisera un écran Amoled de 6,4 pouces dont le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 90 Hz. De son côté, le Pixel 6 Pro un écran Amoled LTPO 120 Hz. Ce dernier est capable de diminuer sa fréquence jusqu’à 10 Hz, comme les iPhone 13 Pro et Pro Max.

Les deux sont protégés par du Gorilla Glass Victus. Le premier sera alimenté par une batterie de 4614 mAh et le second d’une batterie de 5000 mAh. Tous deux seront compatibles avec la recharge filaire 30 W (50 % en 30 minutes). La recharge sans fil est également de la partie grâce à un nouveau Pixel Stand. Cette charge sans fil permet d’avoir une puissance de charge de 21 Watts sur le modèle classique et 23 Watts sur le modèle Pro. Google introduirait également un mode « Extreme Battery Saver » qui offrirait jusqu’à 48 heures d’autonomie.

Une des plus grande curiosité à propos de ces nouveaux smartphones est le SoC Google Tensor. Ce dernier serait bien plus performant que le Pixel 5, on parle de +80 % de plus que le Snapdragon 765G du Pixel 5. Ce SoC intégrera la puce de sécurité de nouvelle génération Titan M2. Le smartphone serait ainsi capable de faire des traductions en 55 langues sans être connecté à Internet.

Un gros focus sur les caméras avec des fonctions logicielles prometteuses

D’après ces dernières informations, elles proviennent directement d’une fiche technique publiée par l’enseigne CarPhoneWareHouse, les Pixel 6 et 6 Pro utiliseraient bel et bien un capteur Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels. Ce capteur permettrait de récupérer jusqu’à 150 % de lumière en plus par rapport au Pixel 5. C’est très prometteur sur le papier. On retrouverait ensuite un second capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et la version Pro devrait être équipée d’une troisième caméra avec téléobjectif de 48 mégapixels en zoom optique x4 et « Super Res Zoom » x20.

(for when these inevitably get pulled down) pic.twitter.com/EhETg34Pcn — E (@evleaks) October 9, 2021

Comme on s’y attend, ces nouveaux Pixel s’appuient sur la photographie informatique pour améliorer considérablement leurs performances. On pourrait ainsi bénéficier d’une nouvelle fonction « Magic Eraser » , qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que sa célèbre variante dans Photoshop. Il vous permettra d’effacer des objets et même des personnes.

Le nouveau mode portrait améliorerait le flou de l’arrière-plan pour mettre en valeur le sujet de manière « professionnelle », selon Google. Et si un visage apparaît finalement flou à l’image, il y aurait une nouvelle fonction nommée « Face Unblur » pour corriger le flou.

Enfin, la caméra avant serait équipée d’un objectif qui permettrait de faire des photos très larges, on parle là de 94 degrés. De quoi faire des groupies.

Pour rappel, les Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement dévoilés le 19 octobre prochain et ils devraient être commercialisés le 28 octobre. Les prix attendus sont relativement bas, par rapport à la concurrence, 649 euros et 899 euros. Autre détail sur ce lancement, Google devrait vous offrir un casque Bose Headphones 700. Il y avait une offre similaire l’année dernière lors de la sortie du Pixel 5.