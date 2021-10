Google Pixel 6 : des accessoires en fuite et une nouvelle interface de recharge

La présentation officielle du Pixel 6 se tiendra le 19 octobre prochain, mais cela n'empêche pas les fuites. Cette semaine, les visuels de certains accessoires attendus avec l'appareil se dévoilent avec un peu d'avance.

Le nouveau Pixel 6 sera présenté le 19 octobre prochain à l’occasion d’un évènement dédié. Mais alors qu’au gré des fuites l’appareil se fait de moins en moins mystérieux, voilà qu’on en découvre un peu plus sur certains de ses accessoires. Une nouvelle indiscrétion nous permet cette fois d’avoir un aperçu assez net du nouveau support de recharge par induction Pixel Stand. On découvre également de premières images pour la nouvelle interface de recharge.

De nouvelles coques dédiées au Pixel 6 se dévoilent aussi, mais sans vraiment marquer de grands bouleversements par rapport à ce que Google proposait déjà il y a quelques mois avec ses Pixel 5a. Nous devrions donc retrouver un design minimaliste, élégamment dépouillé, mais aussi renforcé grâce une conception à deux couches : une couche extérieure souple et translucide, conçue pour absorber les chocs, et une couche intérieure rigide dans laquelle vient se loger le smartphone.

Un Pixel Stand de seconde génération se prépare

Mais revenons au nouveau Pixel Stand. Évoqué par de précédentes rumeurs en juin, ce dernier arriverait en remplacement du modèle lancé en 2018 avec le Pixel 3. Ce nouveau support de recharge par induction apparaît complètement repensé. Il sera vraisemblablement plus grand que le modèle actuel, avec un arrière incurvé et une base non circulaire. Ce design est conçu pour accueillir un ventilateur destiné à refroidir le support pendant la charge sans-fil. Il devrait en effet accueillir une recharge plus puissante, montant à 23 W, mais aussi plus sujette à la chauffe.

Positionné sur son nouveau socle de recharge, le Pixel 6 devrait par ailleurs arborer une nouvelle interface de recharge. Si l’on en croit les visuels parvenus jusqu’à nous, elle regroupera la date dans le coin supérieur gauche, mais aussi des contrôles pour les médias (musique, podcasts…) ainsi que des commandes vouées aux appareils intelligents connectés à votre réseau. Tout en bas, Google semble enfin avoir ajouté deux touches pour des modes « performance » et « silence », nous dit 9to5Google.

Plus accessoirement, Google s’apprêterait également à introduire un nouveau bloc secteur, avec un logo « G » gravé. La firme avait indiqué cet été qu’aucun chargeur ne serait inclus avec son Pixel 6, mais il est possible que le groupe choisisse d’inclure ce nouveau bloc avec le Pixel Stand de seconde génération.