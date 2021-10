Google Pixel 6 : son prix attrayant semble se confirmer via une bourde publicitaire

La chaîne de magasins allemande Saturn aurait déjà publié une offre de précommandes du Google Pixel 6. Sur cette annonce, un prix de 649 euros apparaît, venant alors corroborer les informations d’un opérateur européen.

Pour sûr, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient s’accaparer tous les feux des projecteurs jusqu’à leur présentation officielle prévue le mardi 19 octobre 2021. Les deux futures stars du catalogue de Google font l’objet de nombreuses fuites depuis quelques mois déjà, et leurs prix respectifs se trouvent notamment au cœur des discussions.

Pour aller plus loin

Google Pixel 6 Pro : voici déjà de premières photos et vidéos prises avec le smartphone

Pendant un temps, et au regard de leur montée en puissance technique (processeur maison, deux ou trois capteurs photo), il se murmurait que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro s’aligneraient sur les bases tarifaires des smartphones haut de gamme de Samsung ou d’Apple par exemple.

649 euros, ça se confirme petit à petit

« Nous n’avons vraiment pas joué sur le terrain des flagships ces deux dernières années… ici ce sera différent », avait d’ailleurs indiqué Rick Osterloh, responsable du hardware chez Google, en août dernier. Presque deux mois plus tard, la donne était tout autre : un opérateur européen (via le vidéaste Brandon Lee) misait sur des prix plus « doux ».

Selon lui, le Pixel 6 pourrait alors s’arracher au prix de 649 euros, contre 899 euros pour la version Pro. Et cette estimation semble encore plus se confirmer après une petite bourde promotionnelle signée Saturn (partagée sur le site communautaire My Dealz). Cette chaîne de magasins allemande aurait en effet publié une annonce faisant directement référence au Google Pixel 6.

Que contient cette annonce ? Une offre de précommandes (« vorbestellen » veut dire « précommande ») du 19 au 27 octobre, adressée aux premiers acheteurs. En cas d’achat d’un Pixel 6, ces derniers se verront offrir un casque Bose Headphones 700. Mais surtout, un prix immanquable apparaît sous nos yeux : 649 euros.

Aussi, la fin des précommandes le 27 octobre laisse penser que la date de lancement du Pixel 6 pourrait avoir lieu le 28 octobre, comme le présage d’ailleurs Jon Prosser. Si tout ce remue-ménage a été relayé par 9to5Google, nous nous devons d’attendre l’intronisation officielle des Pixel pour définitivement connaître leur prix.

Des nouvelles photos signées evleaks

Aussi, cette estimation précise de 649 euros pourrait légèrement différer selon les pays européens, les taxes nationales n’étant pas les mêmes partout. Mais ce qui semble de plus en plus sûr, c’est que le Pixel 6 devrait probablement rester sous la barre des 700 euros.

Pour couronner le tout, le leaker evleaks a inondé Twitter de rendus HD relatifs au Google Pixel 6 : l’occasion d’apercevoir le téléphone sous toutes ses coutures. On y aperçoit d’ailleurs un modèle aspergé d’eau : une certification contre les éclaboussures, au minimum, devrait être de la partie.