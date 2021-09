Google Pixel 6 et 6 Pro : le prix en fuite est bien plus bas que prévu

Cette année, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont des smartphones annoncés très haut de gamme. Pourtant, si l'on en croit une première fuite du prix prévu, le tarif serait assez compétitif.

Difficile pour Google de tenir une stratégie long terme avec sa gamme Pixel. D’une année sur l’autre, le géant est capable de complètement redéfinir son smartphone phare. Après quelques années dans le très haut de gamme, jusqu’à dépasser les 1000 euros avec le Pixel 3 XL, Google est revenu sur un segment plus accessible avec un Pixel 5 à 629 euros. Si l’on en croit une première fuite du prix, le Pixel 6 prendrait une position intermédiaire.

Deux sources concordantes

C’est le vidéaste Brandon Lee pour la chaîne This is Tech Today qui a pu obtenir des informations venant d’un opérateur majeur en Europe. D’après cette source, le Google Pixel 6 serait commercialisé à 649 euros et le Pixel 6 Pro débuterait à 899 euros. Le site 9To5Google, très réputé quand il s’agit de l’actualité Android a pu obtenir confirmation des tarifs avec une autre source en Europe.

À ce tarif, le Pixel 6 serait à peine plus cher que le Pixel 5 en 2020. En étant sous la barre des 900 euros, le Pixel 6 XL prendrait soin d’éviter le segment des fleurons dominé par Samsung et Apple avec des appareils « Pro » à plus de 1000 euros.

Un smartphone que l’on attendait plus cher

Ce prix est une très bonne surprise, s’il doit se confirmer officiellement. En effet, Rick Osterloh, patron du hardware chez Google, avait prévenu que les Pixel 6 et 6 Pro seraient vendus assez cher, ce qui faisait craindre une envolée des tarifs.

Il faut dire que la fiche technique du Google Pixel 6 semble très intéressante cette année. La firme renoue avec un design plus haut de gamme et fait le choix d’intégrer enfin un module photo digne de ce nom. La marque a aussi préparé une puce Tensor dont les performances en traitement photos pourraient être excellentes. De quoi reprendre la première position des appareils photo mobile face à un excellent iPhone 13 Pro. Tout cela faisait donc craindre un tarif très et, sans doute trop, ambitieux pour Google qui aurait dépassé la barre des 1000 euros.

C’est une excellente nouvelle de comprendre que Google semble vouloir allier les performances d’une conception maison avec un tarif plus agressif que les concurrents. Un cocktail détonnant qui pourrait être gagnant en cette fin d’année.