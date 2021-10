Google Pixel 6 Pro : voici déjà de premières photos et vidéos prises avec le smartphone

Une chaîne sur YouTube diffuse ce qu'elle affirme être les premières photos et vidéos prises au Google Pixel 6 Pro afin de livrer un aperçu de ce que l'on est en droit d'espérer pour la qualité des images.

Alors que la sortie des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro est très attendue, les deux smartphones intriguent à la fois par leur design et par les prouesses photographiques qu’ils augurent. Dans cet exercice, les appareils de la firme de Mountain View ont l’habitude de susciter beaucoup d’admiration. Ça tombe bien, une prise en main du Google Pixel 6 Pro prétend dévoiler des images capturées avec le futur téléphone.

La chaîne YouTube This is Tech Today a en effet publié une vidéo dans laquelle on peut voir des photos et des vidéos qui, d’après le présentateur Brandon Lee, ont été prises avec le Google Pixel 6 Pro. Il affirme par ailleurs avoir pu vérifier leur authenticité. Le vidéaste précise que les images ainsi diffusées ne proviennent pas directement de lui précisément, mais d’une source anonyme basée au Nigeria, précise le vidéaste.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On profite notamment d’un aperçu de l’interface de l’application Appareil photo. L’occasion de voir qu’il faut s’attendre à quatre niveaux de grossissement mis en avant pour le mode photo : x0,7, x1, x2 et x4. Au-delà de ça, rien de bien nouveau à l’horizon au niveau de l’expérience utilisateur.

Google Pixel 6 Pro : un photographe talentueux a priori

Avant de montrer les contenus visuels enregistrés avec le Google Pixel 6 Pro, Brandon Lee précise que la source n’est pas un photographe ni un testeur et qu’il ne faut donc pas s’attendre à une composition incroyable sur les images. En outre, il rappelle qu’il ne s’agit sans doute pas de la version finale du logiciel. Des améliorations peuvent donc encore survenir d’ici la commercialisation du téléphone.

Tout au long de sa vidéo, le présentateur souligne la qualité des détails dans les photos du Pixel 6 Pro. Par exemple, dans la scène ci-dessous (où la météo grise enlaidit le rendu), le YouTubeur attire notre regard sur la route en bas de l’image (avec un crop x2,5) en expliquant que l’on voit beaucoup d’éléments dessus finement retranscrits. Il encense aussi la gestion de la dynamique au niveau du petit balcon (avec un crop x4) où il est possible de distinguer les moulures du plafond autour de la lampe.

Photo supposément prise avec le Google Pixel 6 Pro // Source : This is Tech Today (capture d’écran) Grossissement d’une photo supposément prise avec le Google Pixel 6 Pro // Source : This is Tech Today (capture d’écran) Grossissement d’une photo supposément prise avec le Google Pixel 6 Pro // Source : This is Tech Today (capture d’écran)

Même son de cloche pour le mode portrait où la délimitation autour du téléphone photographié est précise pour un joli effet bokeh.

Photo supposément prise avec le Google Pixel 6 Pro // Source : This is Tech Today (capture d’écran) Grossissement d’une photo supposément prise avec le Google Pixel 6 Pro // Source : This is Tech Today (capture d’écran)

Brandon Lee reste aussi enthousiaste sur l’ensemble des photos qu’ils montrent avec toujours cet accent mis sur le niveau des détails et la gestion de la dynamique. Il estime aussi que le Pixel 6 Pro réussit à garder le naturel des couleurs, à rester fidèle à la réalité.

Une stabilisation vidéo à peaufiner

Côté vidéo, la source a envoyé des enregistrements au format vertical en 1080p à 60 fps. Ici, le rendu est un tantinet moins enthousiasmant, notamment au niveau de la stabilisation qui ne semble pas très bien atténuer les pas de la personne qui filme.

Espérons que cet élément sera corrigé d’ici le lancement officiel du Pixel 6 Pro. Une présentation le 19 octobre prochain est par ailleurs pressentie tandis que le prix officiel serait plus bas qu’anticipé.

La source de This is Tech Today partage aussi des vidéos montrant la courbure de l’écran incurvé. On voit ainsi que celle-ci est plutôt modérée.