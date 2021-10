Le Google Pixel 6 au cœur d’une publicité annonçant une sortie prochaine

Alors même que le Pixel 6 n'a pas été complètement dévoilé par Google, il fait déjà l'objet d'une publicité diffusée à la télévision japonaise.

Ce n’est un secret pour personne, Google prépare actuellement la sortie de ses futurs smartphones haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Un secret tellement mal gardé que même le constructeur a déjà communiqué sur ses deux prochains téléphones en en dévoilant le design et les caractéristiques en août dernier.

Ce vendredi, la firme de Mountain View a même accéléré sa communication, du moins au Japon. Google y a en effet dévoilé une publicité diffusée à la télévision. Cette publicité permet non seulement de découvrir le Pixel 6 dans de nouvelles animations, mais fait surtout la part belle à la nouvelle interface Material You d’Android 12. Pour rappel, cette interface promet d’adapter les couleurs du système d’exploitation et des applications à la teinte dominante de votre fond d’écran.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La publicité de Google va donc mettre en avant cette personnalisation du smartphone, notamment via de nouveaux widgets pour contrôler la musique, voir l’heure ou afficher la météo, ou les notifications pour les messages entrants. Mêle les icônes des applications Google semblent s’adapter à la couleur du fond d’écran.

Une sortie prévue pour « bientôt »

La publicité met également en exergue le nouveau processeur du Pixel 6, conçu spécifiquement par Google dans le but d’alimenter ses nouveaux smartphones. Pour rappel, cette puce Google Tensor avait déjà été détaillée par la firme lors du premier teasing sur ses smartphones, en août dernier.

Enfin, au moment de clore la publicité, Google indique que le Pixel 6 sera « disponible prochainement », sans plus de précision. Pour rappel, on s’attend à une présentation en détail des Pixel 6 et Pixel 6 Pro le mois prochain, lors de la conférence annuelle Made by Google. On ignore cependant encore à quelle date elle aura lieu, même si les principaux indices pointent vers le 19 octobre prochain.