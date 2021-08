Pixel 6 et 6 Pro : Google dévoile leur processeur, leur design et plus encore

Environ deux mois avant leur présentation officielle, Google vient de révéler de nombreuses informations sur les Pixel 6 et 6 Pro.

C’est sorti de nulle part ! Alors que l’on attendait que Google présente son Pixel 5a, voilà que c’est finalement les Pixel 6 et 6 Pro qui ont droit à un « sneak peek » en grande pompe sur les réseaux sociaux de Google. Ce qui n’est qu’un « aperçu » prend tout de même la forme d’un thread de 13 tweets pour détailler certains points des deux smartphones, confirmant au passage la nouvelle nomenclature. Il s’agira donc bien des Pixel 6 et 6 Pro, et non 6 XL.

Un design atypique

Contrairement aux autres marques qui ont tendance à itérer chaque année à partir de la même base, Google semble se réinventer entièrement tous les ans. Ainsi, les Pixel 6 et 6 Pro ne ressemblent en rien à leurs prédécesseurs. On retrouve néanmoins trois coloris différents pour chacun d’eux : rouge, vert et noir pour le Pixel 6 et noir, blanc et orange pour le Pixel 6 Pro. Toujours dans des tons très légers aux tendances pastel.

Pour les reconnaître, c’est simple « le Pixel avec le plus d’espace au-dessus de la barre d’appareils photo = le Pixel 6 Pro ».

Google Tensort à bord des Pixel 6 pour mettre l’accent sur la photo

La photo a toujours été au cœur de l’expérience Pixel et les Pixel 6 vont redoubler d’efforts en ce sens. Cela se ressent déjà au design avec cette imposante barre traversant le dos du téléphone de part en part pour accueillir 2 modules photos dans le cas du Pixel 6 et 3 pour le Pixel 6 Pro. Notons que les deux appareils partagent les mêmes appareils photo, à l’exception du téléphoto x4, réservé au modèle Pro.

We made a chip!#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor (5/13) pic.twitter.com/0Kts53Tfqm — Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021

On savait que Google travaillait sur son propre SoC, connu sous le nom de code WhiteChapel. Il a désormais un nom officiel : Google Tensor. Un nom qui en dit déjà long sur les velléités de Google : cette puce est taillée pour traiter des calculs d’intelligence artificielle. « Le point fort de Tensor est qu’il peut traiter les modèles les plus puissants d’IA (intelligence artificielle) et de ML (machine learning) directement sur les Pixel 6 ».

Google Tensor devrait donc améliorer grandement l’expérience photo, mais aussi la reconnaissance vocale. Cela devrait particulièrement se ressentir sur les commandes vocales (Google Assistant), la traduction (Google Translate), le sous-titrage et la dictée de texte.

Un smartphone pensé pour VOUS (et votre sécurité)

Ce n’est pas une surprise, les Pixel 6 tourneront sous Android 12 et profiteront donc de Material You, la nouvelle interface d’Android. Celle-ci est d’ailleurs parfaitement accordée au design de ces nouveaux smartphones.

En plein scandale Pegasus, Google met également un point d’honneur à souligner la sécurité de ses téléphones. Selon le géant de la recherche, les Pixel 6 sont les smartphones ayant le plus de couches de sécurité matérielles différentes. Ça, c’est pour Apple.

Rendez-vous cet automne

Pour avoir plus de détails, leur prix et des exemples de photos, il faudra cependant attendre la présentation officielle, attendue pour cet automne. Si le calendrier habituel est respecté, on peut tabler sur une présentation fin septembre et une commercialisation en octobre. Mais il est difficile d’affirmer qu’il sera respecté cette année…