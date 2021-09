Pixel 6 et 6 Pro : Google livre de nouvelles informations sur ses futurs smartphones

Google a publié un post Instagram suggérant que ses Pixel 6 et 6 Pro pourraient bien être présentés le 19 octobre prochain.

C’est dans les prochaines semaines que Google devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Paradoxalement, avant même que les deux modèles ne soient officiellement présentés au public, la firme a déjà livré de nombreuses informations à leur sujet le mois dernier. Et il semble qu’elle ne compte pas s’arrêter là.

Ce mercredi, Google a en effet publié une image sur Instagram affichant plusieurs Pixel 6. Il s’agit en fait d’un détournement de la pochette de l’album Certified Lover Boy de Drake, mais où les différents emojis sont remplacés par différentes versions du smartphone, à chaque fois avec un thème et un fond d’écran différent.

Rappelons en effet que l’une des principales nouveautés d’Android 12, dont la sortie de la version définitive devrait accompagner les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, réside dans le nouveau thème Material You avec les couleurs du système qui s’adaptent à celles du fond d’écran du smartphone.

Plus encore, un horaire et une date semblent se détacher des différentes images mises en ligne comme le souligne le site 9to5Google. Sur les douze images de smartphones, certains affichent en effet un widget horloge sur lequel on peut lire « mardi 19 ». Le 19 septembre tombant un dimanche, il y a de fortes chances que la date en question soit le mardi 19 octobre.

Il pourrait alors s’agir d’un clin d’œil à la date de présentation des prochains smartphones de la marque. Une date qui correspondrait à celle déjà révélée par le leaker Jon Prosser le 31 août dernier. Il indiquait alors que les Pixel 6 seraient présentés le 19 octobre pour une commercialisation huit jours plus tard, le 28 octobre.

Une vidéo également mise en ligne

De son côté, Google a également publié un nouveau teaser pour ses Pixel 6 ce jeudi, cette fois sur YouTube. De quoi permettre de découvrir à nouveau le design du smartphone et de son interface. La firme y précise alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront lancés à « l’automne 2021 » sans plus de précision. « Et si les smartphones n’étaient pas seulement intelligents. Et si votre téléphone vous voyait tel que vous êtes, apprenant, évoluant et s’adaptant selon vous », indique par ailleurs la vidéo de Google.

Il n’est pas habituel pour Google de mettre autant le paquet sur la communication autour de ses smartphones, a fortiori avant même qu’ils aient été officiellement lancés et même présentés. Néanmoins, cette stratégie de communication autant en amont pourrait répondre aux objectifs de vente de Google pour sa nouvelle génération de téléphones. Selon le quotidien japonais Nikkei, la firme aurait des prétentions plutôt élevées pour ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, cherchant à produire 50 % de smartphones supplémentaires qu’en 2019.

Si Google a déjà livré de nombreuses informations concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il faudra cependant patienter encore quelques semaines — probablement le 19 octobre donc — pour en savoir plus, notamment sur leur prix et leur disponibilité.