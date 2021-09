Google compte vendre plus de Pixel 6 que de Pixel 5, malgré une hausse attendue des prix

Google chercherait à augmenter ses ventes de smartphones Pixel et aurait demandé à ses fournisseur d'augmenter la production de moitié.

Dans les prochaines semaines, Google doit présenter plus en détail ses nouveaux smartphones, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si le constructeur a déjà livré quelques informations à leur sujet le mois dernier, c’est au cours d’une conférence « Made by Google » que la firme doit livrer leurs derniers secrets.

Google a pourtant déjà prévenu les utilisateurs en indiquant que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro en suggérant que les deux smartphones seraient « certainement des produits haut de gamme ». On peut donc s’attendre à des prix à la hausse par rapport au Pixel 5 lancé l’an dernier à 629 euros.

Néanmoins, malgré cette hausse attendue des tarifs sur la gamme des smartphones Pixel, Google aurait de grandes ambitions pour ses deux prochains appareils. Comme le rapporte le site Ars Technica, le quotidien économique Nikkei a indiqué que Google « a demandé aux fournisseurs d’augmenter la production de 50 % par rapport au niveau prépandémie de 2019. Cette année-là, Ars Technica rappelle que Google avait vendu 7 millions de smartphones. La firme prévoirait donc la vente de 10,5 millions de téléphones pour l’an prochain.

Google reste un petit constructeur de smartphones

Si cette hausse de la production est significative pour Google, il faut dire que le constructeur ne fait pas partie des plus gros vendeurs du secteur, loin de là. De son côté, Samsung produit 266 millions de smartphones par an quand Apple en vend 206 millions, Huawei 189 millions et Xiaomi 147 millions d’après les chiffres de l’institut IDC pour 2020. Avec ses Pixel 6, Google chercherait donc à proposer un produit qui séduise davantage le grand public et non pas seulement les consommateurs avertis. Pour pousser les ventes de ses nouveaux smartphones, la firme devrait notamment mettre l’accent sur le marketing et la communication bien davantage qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent.

Rappelons également que Google a mis les bouchées doubles pour la production de ses futurs smartphones. Il s’agira des premiers appareils de la marque à profiter d’un processeur développé en interne par Google, la puce Google Tensor. Les deux smartphones profiteront également de meilleurs capteurs après que Google a passé des années à recycler le même capteur photo pour ses différentes générations de smartphones Pixel. La firme espère donc bien rentabiliser tous ces investissements.

On en saura davantage sur les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro lors de leur présentation officielle. Selon les derniers bruits de couloir en date, elle devrait avoir lieu à la mi-octobre avant une disponibilité des deux smartphones prévue pour la fin du mois d’octobre.