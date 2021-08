Xiaomi gifle Samsung et devient numéro 1 mondial provisoire sur les smartphones

Xiaomi devient pour la première fois numéro 1 mondial sur le marché des smartphones en enregistrant plus de ventes que Samsung sur le mois de juin 2021.

C’est une première presque historique. Xiaomi a vendu plus de smartphones que Samsung au cours du mois de juin 2021 selon un rapport du cabinet d’analyses Counterpoint Research. Sur cette période, les parts de marché de la firme chinoise sont évaluées à 17,1 % contre 15,7 % pour le concurrent coréen qui descend donc à la deuxième marche du podium (devant Apple, 14,3 %).

Counterpoint Research partage notamment un graphique montrant l’évolution des parts de marché et on peut voir que Xiaomi n’a cessé de progresser comme le laissaient entendre très clairement d’autres indicateurs. À l’inverse, Samsung et Apple ont souffert d’une baisse importante sur le premier semestre de 2021.

Notons que Samsung garde de bonnes chances de reconquérir rapidement la place de leader du marché, mais cela reste une belle victoire pour Xiaomi qui prouve qu’il a les moyens d’aller jouer durablement les trouble-fête.

Xiaomi profite du déclin de Huawei

« Depuis que le déclin de Huawei a commencé, Xiaomi a fait des efforts constants et agressifs pour combler le vide créé par ce déclin. Le fabricant s’est développé sur les marchés traditionnels de Huawei et Honor, comme la Chine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique »,explique Tarun Pathak, un responsable du cabinet d’analyses.

Ce dernier affirme par ailleurs que « Xiaomi a été aidé par la reprise en Chine, en Europe et en Inde » tandis que Samsung doit faire face à « des contraintes d’approvisionnement ».

Rappelons qu’avant de sombrer à cause de l’embargo des États-Unis, Huawei avait aussi connu de pareils coups d’éclat. Xiaomi a d’ailleurs aussi été dans le collimateur de Washington avant d’obtenir gain de cause auprès au tribunal.

Enfin, précisons que ce coup porté à Samsung s’est aussi remarqué en Europe. Selon Strategy Analytics, les usines de Xiaomi ont livré plus de smartphones à destination du Vieux Continent que le géant sud-coréen pendant le deuxième trimestre de 2021.