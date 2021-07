Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : les caractéristiques définitives dévoilées par un leaker

Jon Prosser dévoile les caractéristiques techniques des nouveaux smartphones Pixel de Google.

Le mois de mai avait été marqué par la double fuite du design des futurs Google Pixel 6. Un design très marqué d’abord dévoilé par Jon Prosser, qui n’a pas toujours vu juste avec ses « révélations », puis confirmé par Onleaks, qui s’est historiquement montré beaucoup plus fiable, apportant ainsi du crédit aux sources de Prosser.

Aujourd’hui Jon Prosser revient avec des informations sur la fiche technique du Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Puisque ses sources semblent avoir vu juste la première fois, on est enclin à le croire sur ces nouvelles informations.

OLED, batterie généreuse et gros appareil photo

Voici les informations dévoilées par Jon Prosser concernant le Google Pixel 6, dont le nom de code serait Oriel.

Écran : 6,4 pouces AMOLED

Module photo : 50 mégapixels + 12 mégapixels (ultra grand angle)

Caméra en façade : 8 mégapixels

Batterie : 4614 mAh

SoC : développé par Google

Stockage : 128 ou 256 Go

Système : Android 12

Avec ces caractéristiques, le Pixel 6 n’aurait rien à voir avec le Pixel 5 de 2020 qui jouait la carte de la raison. Ce dernier se rapprochait d’un smartphone milieu de gamme avec un prix beaucoup plus doux que celui attendu du Pixel 6.

Jon Prosser dévoile aussi des informations sur le Google Pixel 6 Pro, nom de code Raven.

Écran : 6,71 pouces Plastic OLED

Module photo : 50 mégapixels + 48 mégapixels (téléobjectif) + 12 mégapixels (ultra grand angle)

Caméra en façade : 12 mégapixels

Batterie : 5000 mAh

SoC : développé par Google

Stockage : 128, 256 ou 512 Go

Système : Android 12

Outre la batterie généreuse intégrée aux deux appareils et l’accent mis sur la photo à travers ce que l’on a vu du design et les premières informations que l’on a sur les différentes définitions des capteurs, on peut surtout y lire la confirmation que le SoC utilisé sur ces nouveaux smartphones serait développé en interne par Google. Il faudra attendre la présentation pour en savoir plus : s’agit-il vraiment d’un SoC entièrement conçu en interne comme le fait Apple, ou plutôt d’une astuce marketing à l’instar du Microsoft SQ1, simple clone d’un produit Qualcomm.

Jusqu’à 5 ans de mise à jour Android ?

Ce qui nous met sur la piste d’un vrai investissement de Google sur son SoC se trouve dans une autre information dévoilée par Jon Prosser. D’après le leaker, Google serait prêt à s’engager sur 5 ans de mises à jour pour ces deux nouveaux smartphones. On imagine que cela signifie 5 versions majeures d’Android ce qui nous amènerait tout de même à Android 16. Si cette promesse se confirme, Google se mettrait enfin au niveau d’Apple en ce qui concerne le suivi logiciel de ses produits.

Pour y arriver, la firme aura sans aucun doute besoin de maitriser la technique de bout en bout et notamment la conception du SoC pour développer en interne les pilotes ajustés à chaque version d’Android.

Rendez-vous présumément en octobre pour un événement Made By Google où l’on devrait tout savoir sur les nouveaux Pixel.