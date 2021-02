Galaxy A32 4G : Samsung présente une fiche technique plus alléchante que la version 5G

Après son Galaxy A32 5G lancé le mois dernier, Samsung a officialisé un Galaxy A32 4G. Sur le papier, il propose des caractéristiques plus intéressantes que la version 5G.

Le mois dernier, Samsung présentait son nouveau smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy A32 5G. L’occasion pour le constructeur coréen de frapper un grand coup, puisqu’il s’agit là du téléphone compatible 5G le plus accessible du fabricant.

Néanmoins, un mois plus tard, Samsung a présenté une déclinaison 4G du Samsung Galaxy A32. Et celle-ci ne manque pas non plus d’arguments à faire valoir. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, il ne s’agit pas du même smartphone, équipé simplement d’un modem différent. Par certains aspects, le Galaxy A32 présente d’ailleurs certaines caractéristiques plus haut de gamme que le Galaxy A32 5G.

Une fiche technique plus intéressante que la version 5G

On va ainsi retrouver un écran Oled de 6,4 pouces — contre 6,5 pouces pour la version 5G — mais avec une meilleure définition en Full HD+, quand le modèle 5G propose un écran de 1600 x 720 pixels. Toujours à propos de l’écran, le Galaxy A32 5G permet un taux de rafraîchissement de 90 Hz alors que le modèle 5G se cantonne au 60 Hz.

Il en va de même pour l’appareil photo, puisqu’on va retrouver un capteur principal de 64 mégapixels sur la version 4G contre 48 mégapixels pour le modèle 5G. Il n’y a finalement que sur le processeur que le Galaxy A32 5G présente un avantage par rapport au modèle 4G, puisqu’il est doté d’une puce Dimensity 720, contre une puce Helio G80 pour son petit frère.

Dans les deux cas, on va retrouver une batterie de 5000 mAh, quatre modules photo au dos — avec un ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur — ainsi qu’une caméra selfie en poinçon de 20 mégapixels. Le design est par ailleurs identique sur les deux versions.

Néanmoins, le choix de Samsung d’intégrer des caractéristiques plus haut de gamme sur un smartphone 4G peut laisser songeur. Certes, il peut s’agir d’une manière de présenter certains avantages pour ce nouveau modèle par rapport à la version 5G, mais difficile de ne pas y voir une succession d’arguments pour proposer un smartphone 4G au même prix que la déclinaison 5G. Il pourrait également s’agir d’une manière, pour Samsung, de compléter son milieu de gamme, notamment dans les pays où la 5G n’est pas encore massivement déployée.

Le Samsung Galaxy A32 est en effet lancé pour l’instant en Russie à partir de 19 990 roubles, soit 220 euros, pour la version 4/64 Go. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy A32 5G est quant à lui proposé en Allemagne au tarif de 279 euros.