MediaTek étoffe encore sa gamme avec le Dimensity 720, un nouveau SoC 5G

Proposer une plus grande variété de SoCs abordables, performants et compatibles nativement avec la 5G. C'est l'objectif du taïwanais MediaTek qui présente cette semaine un nouveau processeur cochant ces trois critères : le Dimensity 720.

MediaTek a les dents longues cette année. Autrefois dans l’ombre, trois pas derrière ses concurrents HiSilicon, Samsung et surtout Qualcomm, le fabricant taïwanais redouble cette année d’efforts pour accroître son empreinte sur le marché. Pour y parvenir, la méthode qu’il adopte est simple : multiplier les références et proposer des alternatives aux puces lancées par Qualcomm, surtout sur l’entrée et le milieu de gamme. C’est donc un nouveau processeur performant, abordable et compatible nativement avec le réseau 5G que MediaTek est fier de présenter cette semaine.

Baptisé Dimensity 720, ce nouveau venu arrive après l’annonce, en mai, des Helio G85 et Dimensity 820. Le Dimensity 720 cible en priorité le marché asiatique, où il devrait être lancé dans un premier temps pour tirer profit, notamment, du déploiement plus rapide de la 5G sur place.

Un nouveau concurrent au Snapdragon 765G de Qualcomm

Gravé en 7 nm par TSMC, le Dimensity 720 arrive derrière le Dimensity 800 dans les gammes de MediaTek. Il propose une expérience similaire, sans déplorer de coupe sombre trop importante en termes de performances. La puce embarque nativement un modem 5G compatible avec les fréquences inférieures à 6 GHz. On y trouve pour le reste une configuration ARM assez classique, articulée autour de 2 cœurs Cortex A76 et 6 cœurs Cortex A55, tous cadencés à un maximum de 2 GHz. La partie graphique s’appuie quant à elle sur un iGPU ARM Mali G57 MC3.

En termes de spécifications, le nouveau SoC milieu de gamme de MediaTek supporte la norme HDR10+ ainsi que l’affichage à 90 Hz, pour une définition maximale de 2520 par 1080 pixels. Côté photo, il peut gérer un capteur de 64 Mpx ou un tandem de capteurs 20 Mpx + 16 Mpx. En matière de mémoire vive, enfin, MediaTek annonce la prise en charge d’un maximum de 12 Go de RAM en LPDDR4X pour son Dimensity 720. Le stockage pourra pour sa part être basé sur le standard UFS 2.2.

Afin de s’ouvrir à un maximum d’appareils, le SoC est compatible avec divers assistants personnels. MediaTek souhaite tirer profit de cette fonctionnalité pour s’étendre au-delà du secteur du smartphone. En l’état, Amazon, qui utilise déjà des SoC MediaTek pour ses tablettes Amazon Fire HD, pourrait s’appuyer plus encore sur le fabricant taïwanais, estime 9to5Google. A priori, nous tenons là un nouveau concurrent du Snapdragon 765G.

Comme évoqué plus haut, le Dimensity devrait néanmoins d’abord s’implanter sur le marché asiatique au travers d’appareils abordables, avant de faire progressivement son entrée outre-Atlantique et potentiellement aussi dans nos contrées.