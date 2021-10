Samsung Galaxy S22 Ultra : ses deux plus gros changements semblent se confirmer

Gizmochina aurait reçu plusieurs visuels de coques appartenant au futur Samsung Galaxy S22 Ultra. Leur forme vient ici corroborer la piste d’OnLeaks : un module photo en forme de P et un emplacement pour accueillir le stylet S Pen.

Attendus pour le début de l’année 2022, les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra occupent déjà une belle place médiatique. Les fuites à leur sujet sont diverses, variées et parfois contradictoires, mais force est de constater que leur fiche technique se dessine doucement mais sûrement au fil des indiscrétions.

Parmi les trois versions attendues, le S22 Ultra suscite une plus grande curiosité. Pour ce modèle, Samsung opterait en effet pour un changement de design relativement marqué, en particulier sur sa façade arrière. Selon le très réputé OnLeaks, le module photo pourrait épouser une forme de « P ».

Deux visions divergentes

L’intéressé admet par ailleurs qu’une part d’incertitude existe sur ses rendus publiés, car Samsung est capable d’effectuer des ajustements avant la présentation officielle. De son côté, Ice Universe a une autre vision des choses : pour lui, le bloc photo pourrait être découpé en deux, de manière verticale.

Option A // Source : Onleaks et IceUniverse Option B // Source : Onleaks et IceUniverse

Dans les deux cas, le géant coréen jouerait la carte de l’originalité avec une intégration du bloc photo pour le moins atypique. À savoir désormais qui de OnLeaks ou Ice Universe se rapproche le plus de la réalité ? Si l’on se base sur les dernières révélations de Gizmochina, le premier nommé semblerait sur la meilleure voie.

Une coque taillée pour le stylet S Pen

Gizmochina prétend en effet avoir reçu des visuels relatifs à la coque du Galaxy S22 Ultra. Ces images auraient été envoyées par une usine chinoise. Et dans l’idée, la coque corrobore la piste émise par OnLeaks, celle avec une forme de « P », probablement la plus originale des deux.

Les photos montrent des coques très conventionnelles d’un côté, et au style beaucoup plus agressif de l’autre. Sur ces dernières, on peut apercevoir l’emplacement d’un stylet S Pen sur la tranche inférieure. Ce qui rejoint, encore une fois, cette idée de plus en plus insistante selon laquelle le S22 Ultra hériterait du point fort de l’ancienne gamme Note.

Attention cependant, ces éléments n’ont rien de définitif non plus. Nous ne sommes pas à l’abri d’un changement esthétique opéré par Samsung au cours des prochains mois, même si les suggestions de OnLeaks peuvent de plus en plus être prises au sérieux. L’avenir nous dira si le leaker avait vu juste.