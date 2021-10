Galaxy S22 : Samsung ne ferait en fait aucun effort pour la charge rapide

Une certification 3C faisant probablement référence aux Samsung Galaxy S22 laisse finalement présager une charge rapide de… 25 W, et non 45 ou 65 W comme l’ont prédit certains leakers.

25 W, 45 W ou 65 W ? Depuis quelques mois, les rumeurs sur la puissance de charge des futurs Galaxy S22 — attendus pour début 2022 — sont nombreuses et souvent contradictoires. En juillet dernier, le leaker coréen FrontTron (plutôt actif au sujet des prochains flagships de Samsung) tablait par exemple sur une charge de 65 W.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S22 : la capacité de la batterie serait en baisse

Pour rappel, les Galaxy S21 se limitent à une charge de 25 W. Si FrontTron voit juste, il s’agirait ici d’un sacré bond en avant de la part Samsung. Un autre leaker lui aussi aux aguets sur la gamme S22, Ice Universe, ne l’entend pas de cette oreille et mise plutôt sur une charge de 45 W, du moins pour la version Ultra.

Vers du 25 W seulement ?

Mais une question demeure : et s’ils étaient finalement tous les deux à côté de la plaque ? Et si les Galaxy S22 ne subissaient aucun changement majeur relatif à leur puissance de recharge ? C’est en tout cas ce que suggère une certification 3C (China Compulsory Certification), norme obligatoire en Chine.

Une photo de ladite certification a été publiée sur Weibo par un certain « WHYLAB ». Le tout a été relayé par Android Authority. Il convient cependant d’accueillir ces éléments avec prudence, « WHYLAB » n’étant pas le plus connu des leakers. Le document affiche plusieurs mentions intéressantes, comme le nom de Samsung et le type de produit (smartphone).

Trois numéros de modèle — considérés ici comme les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra — complètent la certification. Surtout, cette dernière s’attarde sur leur puissance de charge respective : 9 volts et 2,77 ampères, soit 25 W. Par ailleurs, aucune exception ne serait faite pour l’Ultra et les trois versions seraient logées à la même enseigne.

Samsung, un retard à rattraper

Il faudra encore attendre plusieurs mois et recouper ces informations avec d’autres sources plus sérieuses pour confirmer cette trouvaille. Mais si tel est le cas, Samsung en décevrait plus d’un. Le constructeur coréen accuse en effet un certain retard sur ce domaine.

Aujourd’hui, une charge de 25 W attribuée à des smartphones aussi haut de gamme paraît un peu faiblarde lorsque des blocs de 60 W et plus sont désormais courants chez la concurrence. On s’attend à ce que Samsung muscle son jeu en proposant des caractéristiques plus poussées sur ce terrain