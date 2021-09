Samsung Galaxy S22 Ultra : sa charge ne serait en fait pas si rapide que ça

En retard sur le plan de la charge rapide, Samsung voudrait renverser la tendance avec ses Galaxy S22. Il se murmurait alors qu’une puissance de 65 W serait de la partie… mais le leaker Ice Universe avance d’autres informations.

Attendue entre janvier et février 2022 — on ne sait pas si Samsung copiera son calendrier commercial de 2021 — la gamme Galaxy S22 commence déjà à faire couler de l’encre. Les rumeurs à son sujet sont désormais régulières et quelques débuts de caractéristiques commencent doucement mais sûrement à se dessiner.

Parmi les bruits de couloirs entendus cet été, la fameuse histoire de la charge rapide. Comme vous le savez sûrement, Samsung accuse un certain retard sur ce domaine. Ses Galaxy S21 se cantonnaient en effet à une puissance de 25 W, lorsque Oppo, Xiaomi ou encore OnePlus régalent avec des blocs de 65 voire 67 W.

Pas de 65 W selon un leaker

Pour ses futurs flagships, le géant coréen aurait donc envie de se remettre à la page et concurrencer ses rivaux avec des chargeurs rapides dignes de ce nom. En juillet, le leaker coréen FrontTron, actif au sujet des Galaxy S22, affirmait alors qu’une puissance de 65 W serait au menu pour ce nouveau cru.

Une estimation balayée d’un revers de la main par un certain… Ice Universe, lui aussi très aux aguets quant aux futures fiches techniques des fleurons de Samsung. Dans un tweet pour le moins laconique, l’intéressé assure, à 100 %, que le S22 Ultra se limitera à une charge de 45 W, et non 65 W comme le pense FrontTron.

La charge rapide semble être au programme, dans tous les cas

Si tel est le cas, il y a fort à parier que les S22 et S22 Plus n’iront pas au-delà de ce seuil. Il est en effet rare que les déclinaisons les plus abordables d’un téléphone haut de gamme surclassent leur grand frère sur le terrain de la charge rapide. On peut même se demander si la charge de 45 W ne sera pas uniquement réservée au modèle Ultra.

Toujours est-il que FrontTron et Ice Universe ont leur petit lot d’erreurs dans le passé. Il convient donc d’accueillir ces informations avec de petites pincettes. Ce qui semble sûr en revanche, c’est que Samsung se montre actif sur le plan de la recharge : les futurs Galaxy S22 pourraient bel et bien en profiter.