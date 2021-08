Le Galaxy S22 Ultra recyclerait sans scrupules les capteurs photo de son aîné

Pas de grand bouleversement sur la photo pour le Galaxy SS2 Ultra. Si l'on en croit de nouvelles rumeurs, l'appareil réutiliserait la configuration de son prédécesseur en matière de capteurs pour une amélioration timide des clichés. Dans la nouvelle gamme Galaxy S, les nouveautés en photo se concentreraient surtout sur les S22 et S22+.

Vous attendiez du Galaxy S22 Ultra qu’il passe un nouveau cap sur la photo ? Vous pourriez être déçus. Des informations en provenance du site spécialisé GalaxyClub nous donnent une première idée de ce que le prochain fleuron de la gamme Galaxy S pourrait nous proposer côté capteurs. Et disons que les nouveautés s’annonceraient modestes. D’après le site néerlandais, l’appareil reprendrait ainsi une configuration de capteurs similaire à celle proposée par l’actuel Galaxy S21 Ultra.

On apprend par exemple que pour le zoom, Samsung miserait à nouveau sur deux lentilles dédiées et sur des capteurs de 10 Mpx installés derrière un périscope. D’autres rumeurs avaient préalablement indiqué que ces capteurs monteraient à 12 Mpx, mais il n’en serait rien. Nous resterions par ailleurs sur un zoom optique 10x, soit le même grossissement que sur le zoom du S21 Ultra.

Des améliorations surtout logicielles ?

Si l’on en croit ces informations, le S22 Ultra ne devrait donc pas apporter de nouveautés matérielles majeures par rapport à son prédécesseur en photo. Il pourrait néanmoins améliorer la qualité de ses clichés par le biais logiciel, au travers d’algorithmes plus poussés permis par l’Exynos 2200. Ce nouveau SoC, conçu en partenariat avec AMD, devrait s’inviter sur l’appareil pour lui conférer une grosse puissance de calcul. Il est tout à fait possible que ces performances permettent à l’appareil de s’améliorer en traitement photo. Ajouter de nouveaux capteurs ne serait par conséquent pas une priorité pour Samsung.

Bien sûr, il convient de prendre tout cela avec des pincettes : le S22 Ultra n’arrivera pas sur le marché avant le début d’année 2022… nous aurons tout le temps d’en savoir plus sur le prochain flagship de Samsung. On notera par ailleurs que d’autres rumeurs laissaient au contraire entendre que le S22 Ultra pourrait compter sur un véritable zoom optique, proche de celui disponible sur certains appareils photo compacts.

Parallèlement, GalaxyClub nous donne quelques nouvelles des Galaxy S22 et S22+. Eux pourraient par contre compter sur des nouveautés intéressantes en photo, avec le passage sur un capteur principal de 50 Mpx, tout en maintenant un module grand-angle de 12 Mpx pour les deux appareils. La progression la plus probante en photo pourrait donc venir des modèles un peu plus abordables de la nouvelle gamme Galaxy S. Les actuels Galaxy S21 et S21 Plus se contentent en effet d’un capteur principal de 12 Mpx.