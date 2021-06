C’est officiel, les Samsung Galaxy S auront du ray tracing et du VRS grâce à AMD

On le savait, Samsung travaille avec AMD sur le développement de puces ARM Samsung Exynos. L'objectif est d'utiliser une puce graphique « Radeon » dans les prochains smartphones, tablettes ou même ordinateurs portables. Au Computex, AMD a confirmé que plusieurs technologies seront apportées par le RDNA2.

C’est la semaine du Computex à Taipei, le plus grand salon dédié au hardware. Nvidia a fait quelques annonces, ainsi que son rival AMD. Nous attendions quelques nouvelles de la puce mobile d’AMD et nous n’avons pas été déçus. Pour rappel, en 2019, Samsung s’est associé à AMD pour apporter une architecture GPU nouvelle génération aux appareils mobiles. En 2021, nous allons enfin connaître le fruit de ce travail sur le SoC Samsung Exynos tant attendu avec un GPU AMD.

Ray tracing et Variable Rate Shading au menu

La CEO d’AMD, le Dr Lisa Su, a officialisé aujourd’hui lors du lancement du Computex 2021 que le prochain processeur Exynos inclurait une puce graphique RDNA2. Le tout nouveau GPU, qui arrive pour la première fois sur les appareils mobiles, comprendra des fonctionnalités avancées telles que le ray tracing et le VRS (Variable Rate Shading). Cela devrait grandement améliorer les rendus graphiques ainsi que l’efficacité énergétique. Pour rappel, RDNA2 est la dernière architecture graphique d’AMD, et les GPU basés sur cette technologie sont utilisés dans les cartes graphiques de la série 6000 d’AMD, la PS5 et les Xbox Series X | S.

Pour rappel, le Variable Rate Shading consiste à économiser des ressources GPU en effectuant un rendu moins précis des zones de l’image qui ne nécessitent pas un shading en définition native. Quant au ray tracing, la technologie était déjà attendue sur smartphones. Le ray tracing est une nouvelle façon de créer la partie visuelle des jeux en rajoutant une gestion de la trajectoire de la lumière. Cela permet notamment de créer des reflets de bien meilleure qualité et de se rapprocher d’un rendu photo réaliste. Ce sont des technologies utilisées sur nos PC, mais aussi sur les consoles next-gen.

Nous en saurons davantage dans l’année

Notez cependant qu’il faut implémenter ces technologies dans les jeux, il y a donc tout un travail nécessaire des développeurs. Sur PC, malgré des investissements importants de Nvidia, peu de jeux sont encore compatibles ray tracing. Il s’agit généralement des nouveaux jeux les plus populaires. Quant aux consoles de jeu de nouvelle génération, cela arrive tout juste.

Le Dr Su a annoncé que Samsung partagerait plus de détails sur le nouveau SoC 5G « plus tard cette année ». Compte tenu de cette déclaration, Samsung pourrait officialiser le prochain Exysnos (Exynos 2200 ?)… Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle puce alimentée par AMD sera présente dans les Galaxy S qui seront lancés au premier semestre 2022. Il y a également une possibilité de voir arriver ce SoC sur les ordinateurs portables Galaxy Book.

Bref, il est trop tôt pour dire si le GPU AMD apportera un gros coup de pouce à la plate-forme Exynos. Cependant, les performances graphiques ont toujours été un point faible pour les puces de Samsung et nous espérons voir une amélioration grâce à ce partenariat. Cela permettra peut-être à Samsung de revenir compétitif face aux puces Apple qui ont toujours une nette avance concernant les performances graphiques.

L’annonce a lieu à la 12e minute de la conférence AMD dans le replay disponible en vidéo ci-dessous.

