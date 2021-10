Samsung Galaxy S22 : la capacité de la batterie serait en baisse

Si l'on en croit une photo de ce qui semble être la batterie du Galaxy S22, le prochain smartphone de Samsung ferait des économies sur sa batterie.

Le Samsung Galaxy S22 fait beaucoup parlé de lui depuis la révélation de son design. Le nouveau téléphone de Samsung semble approcher à grand pas alors que plusieurs de ses composants font l’objet de fuites. C’est notamment le cas de sa batterie.

Après des rumeurs entourant sa capacité, c’est une photo qui vient mettre un terme aux débats.

Une plus petite capacité, mais quid de l’autonomie

Le site SamMobile a pu repérer la photo d’une batterie avec le numéro de modèle EB-BS901ABY certifié par une agence en Corée du Sud. Ce numéro correspond à celui que l’on attend du Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Elle a une capacité de 3700 mAh ce qui représente une baisse de 300 mAh si l’on compare avec les 4000 mAh de la batterie du Galaxy S21.

Attention toutefois. La batterie n’est pas le seul élément à prendre en compte pour évaluer l’autonomie d’un produit. On peut imaginer par exemple que le SoC du Samsung Galaxy S22 sera plus efficace que celui du Galaxy S21, permettant de dégager plus d’utilisation à capacité de batterie égale.

Comme le rappelle SamMobile, le Galaxy S22 devrait aussi avoir un écran plus petit de 6,06 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Cette réduction peut expliquer le plus petit volume laissé à la batterie, mais aussi le fait que l’écran pourrait consommer moins d’énergie.

L’un dans l’autre, le Galaxy S22 pourrait donc avoir une autonomie assez proche du Galaxy S21. Il faudra attendre les tests pour le vérifier.