Le Samsung Galaxy S22 se montre en images : petit modèle, petits changements

Samsung devrait annoncer sa future gamme de smartphones en début d'année prochaine. En attendant leur officialisation, de nombreuses fuites permettent d'en savoir plus sur le Galaxy S22.

Comme chaque année, la future génération de Galaxy S fait couler beaucoup d’encre, et il n’est pas rare de connaître la majorité des caractéristiques des smartphones avant leur présentation officielle. La fournée 2022 ne devrait pas déroger à cette tradition, tant les rumeurs au sujet des Galaxy S22 sont nombreuses.

Après un premier lot de fuites en août, nous continuons d’en apprendre plus sur la gamme, notamment grâce à de nouvelles images dévoilant les designs des Galaxy S22+ et S22 Ultra. Le leaker OnLeaks, à l’origine de ces rendus, ne fait pas d’exception pour le Galaxy S22 classique et publie — en collaboration avec le site Zouton — un lot de visuels et de détails concernant le futur porte-étendard de la firme coréenne.

Galaxy S22 : une ressemblance frappante avec le S21

Bien que cela ne surprenne personne, le Galaxy S22 ressemblerait à s’y méprendre à son prédécesseur. En effet, le design de celui-ci reprend un écran plat en façade, un poinçon central, des bordures fines aux coins arrondis et un module photo composé de trois capteurs photo disposés verticalement à l’arrière. L’emplacement du flash n’aurait pas changé non plus, laissant ainsi penser que le Galaxy S22 n’est qu’une simple évolution du précédent modèle.

Les principales différences se situeraient sur la face arrière de l’appareil, qui est désormais plus plate, notamment avec un module photo a priori moins protubérant sur le Galaxy S22.

Des mensurations revues à la baisse

En plus de ces images, OnLeaks a révélé les potentielles dimensions du futur appareil. Celui-ci aurait un écran d’environ 6 pouces — nous tablons en effet sur 6,06 pouces — et mesurerait 146 x 70.5 x 7.6 mm. Les dimensions et l’écran du S22 seraient donc inférieurs à ceux du S21, confirmant ainsi que Samsung travaillerait sur des appareils tenant plus facilement en main.

Enfin, nous en apprenons également un peu plus sur les caractéristiques techniques du futur smartphone. Il aurait ainsi une batterie de 4 500 mAh, un appareil photo de 50 MP, accompagné d’un téléobjectif et d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP.

Bien que ces détails croustillants nous permettent d’en apprendre plus sur le Galaxy S22, ils restent à prendre avec des pincettes. Ils n’ont en effet rien d’officiel à ce stade et peuvent se révéler erronés. De plus, Samsung peut encore apporter des modifications avant d’annoncer officiellement sa nouvelle gamme, modifiant ainsi les caractéristiques évoquées.

Enfin, certaines données contredisent celles que nous évoquions précédemment, notamment concernant la taille de l’accumulateur, confirmant ainsi que de nombreux détails restent à clarifier d’ici à l’annonce officielle, attendue pour le début d’année 2022.