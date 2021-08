Samsung Galaxy S22 : écran, photo et batterie, les fiches techniques présumées se profilent

Plusieurs informations circulent déjà autour des futurs Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, notamment sur leurs écrans, appareils photo et batteries.

Nous sommes encore en août, mais les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra font déjà doucement parler d’eux. Pourtant, ils sont attendus, au plus tôt, en janvier 2022. Le leaker célèbre Ice Universe a publié sur son compte Weibo quelques informations concernant les fiches techniques supposées des trois futurs smartphones haut de gamme.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

Le leaker affirme avoir glané des informations au sujet des écrans, appareils photo et batteries de chacun des modèles. Commençons avec les dalles, Ice Universe accorde ses violons avec de précédentes sources en prédisant des caractéristiques similaires.

Galaxy S22 : 6,06 pouces, LTPS, Full HD+, 120 Hz ;

Galaxy S22+ : 6,55 pouces, LTPS, Full HD+, 120 Hz ;

Galaxy S22 Ultra : 6,81 pouces, LTPO, QHD+ ; 120 Hz.

Quelques changements sur la photo

Quant à la configuration photo, les Galaxy S22 et S22+ partageraient le même module et ce dernier connaîtrait des changements notables par rapport à la génération précédente. Souvenez-vous, les Galaxy S21 et S21+ s’appuyaient sur un capteur principal de 12 mégapixels auquel étaient associés un ultra grand-angle assez classique et un capteur de 64 mégapixels qui gérait non seulement le mode 64 Mpx et les vidéos 8K, mais aussi les zooms qui exploitaient une solution logicielle promettant aucune perte jusqu’à un grossissement x3.

Pour aller plus loin

Tout comprendre des capteurs de vos appareils photo et smartphones

Sur les Galaxy S22 et S22+, Samsung changerait son fusil d’épaule et reviendrait apparemment sur une formule un peu moins alambiquée avec :

un capteur principal de 50 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

un téléobjectif x3 (optique) de 12 mégapixels.

En résumé, les smartphones gagneraient un capteur principal avec une plus grosse définition ainsi qu’un zoom optique, mais perdraient en contrepartie le capteur de 64 Mpx. Vous suivez toujours ?

Bien, passons au Galaxy S22 Ultra où les améliorations paraissent plus simples à résumer. Le modèle le plus sophistiqué se doterait ainsi toujours d’un capteur principal de 108 mégapixels –probablement de nouvelle génération — et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En revanche, ses deux téléobjectifs, x3 et x10, passeraient de 10 à 12 mégapixels par rapport au S21 Ultra.

Des batteries moins grosses

Enfin, la batterie de 5000 mAh resterait inchangée sur le Samsung Galaxy S22 Ultra. En revanche, les Galaxy S22 et S22+ composeraient avec des capacités moins importantes par rapport aux prédécesseurs, respectivement 3800 et 4600 mAh au lieu de 4000 et 4800 mAh. En contrepartie, les téléphones devraient profiter d’une meilleure charge rapide.

Tous les éléments avancés par Ice Universe sont à prendre avec des pincettes. Le leaker s’est forgé une assez bonne réputation au fil des dernières années, mais il n’a jamais été à l’abri d’une erreur. Quoi qu’il en soit, la pêche aux informations est ouverte autour des Samsung Galaxy S22.