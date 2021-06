Samsung Galaxy S22 : les écrans seraient légèrement plus petits que sur les S21

Des rumeurs évoquent la taille d'écran des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Les premiers chiffrent laissent entendre que la diagonale serait plus réduite que sur les Galaxy S21.

Avec la pénurie de composants qui frappe aujourd’hui de plein fouet le marché de la Tech, certains smartphones de Samsung sont auréolés de questions. La gamme Galaxy Note a par exemple plus fait parler d’elle cette année par les rumeurs de sa disparition (mais qui pourrait n’être que ponctuelle) que par les fuites sur les caractéristiques de ses téléphones, et le Galaxy S21 FE serait repoussé par manque de puces.

Malgré cela, certains commencent déjà à évoquer les flagships de l’année prochaine, les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Des tailles d’écran légèrement réduites

Deux sources évoquent aujourd’hui la taille d’écran de la future lignée de smartphones. Le premier, MauriQHD, est un utilisateur de Twitter qui se définie lui-même comme « leaker » et « YouTubeur » (bien que sa chaîne ne comporte aucune vidéo) et qui avait publié en décembre dernier des photos du Galaxy S21 qui correspondent au téléphone que l’on a vu sortir quelques semaines plus tard. Le second est un blog coréen dont la fiabilité est difficile à juger.

Pourtant, à un arrondi près, les deux sources semblent d’accord sur leurs informations. Voici donc les tailles d’écrans avancées ici :

Samsung Galaxy S22 : 6,06″ ou 6,1″

Samsung Galaxy S22+ : 6,55″ ou « entre 6,5 et 6,6″ »

Samsung Galaxy S22 Ultra : 6,81″ ou 6,8″

Si ces dimensions sont avérées, Samsung aurait donc décidé de très légèrement réduire la taille de ses écrans en 2022. Pour rappel, l’écran du Galaxy S21 mesure 6,2″ et celui du Galaxy S21+ 6,7″. Seul le modèle Ultra ne rapetisserait pas puisque le Galaxy S21 Ultra possède un affichage de 6,8 pouces.

Par ailleurs, les deux sources affirment que seul le Galaxy S22 Ultra serait doté d’une dalle LTPO, moins gourmande en énergie donc que le LTPS des autres modèles. C’était déjà la ligne de conduite adoptée par Samsung sur les générations des S20 et S21.

Pour l’heure, ces informations restent néanmoins à prendre avec des pincettes, d’autant que le lancement des Galaxy S22 est encore lointain et que la production n’a pas encore débuté. Aussi, même si ces informations sont réelles à ce jour, ce qui n’est pas prouvé, Samsung peut encore modifier ses plans.

Les définitions d’écran de ces trois téléphones ne sont pas encore connues, pas plus que leur fréquence de rafraichissement. On espère cependant que si Samsung intègre des technologies comme le VRS et le ray tracing dans ses smartphones grâce à AMD, un soin tout particulier soit apporté aux écrans pour sublimer le tout.