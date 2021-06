Le Samsung Galaxy S21 FE serait repoussé à cause de la pénurie de Snapdragon 888

Selon les informations du site coréen ET News, Samsung aurait décidé de suspendre la production de Galaxy S21 FE. Le constructeur a réagi en indiquant que toutes les options étaient sur la table.

Comme l’an dernier, Samsung prévoit de lancer, dans les prochains mois, une déclinaison « Fan Edition » (FE) de son Galaxy S21. Ce week-end, plusieurs informations rapportaient cependant que le constructeur coréen pourrait tout simplement annuler le lancement du smartphone. En cause, la pénurie de composants électroniques et de SoC de Qualcomm.

Interrogé par l’agence Bloomberg, Samsung a cependant indiqué que rien n’était encore gravé dans le marbre et qu’aucune décision n’avait encore été prise. « Nous ne pouvons pas discuter des détails d’un produit qui n’a pas été lancé, mais rien n’a été déterminé quant à la suspension de ce produit », a indiqué Samsung.

La pénurie de Snapdragon 888 en cause

Ce dimanche, c’est le site coréen Electronic Times (ET News) qui affirmait, dans un article, que Samsung comptait suspendre le lancement de son Samsung Galaxy S21 FE. « Samsung Electronics a brutalement arrêté la production de son smartphone stratégique, qu’il préparait pour une sortie en août », indiquait le média coréen. Cet arrêt de la production aurait été signalé aux fournisseurs le 11 juin dernier et s’expliquerait par le manque de processeurs Qualcomm Snapdragon 888, déjà utilisés pour les Samsung Galaxy S21 et qui devraient également intégrer le Samsung Galaxy S21 FE. « Si la pénurie de Snapdragon 888 est liée au débit de la fonderie 5 nm de Samsung Electronics et non pas à un accroissement de la demande, l’impact pourrait être bien plus élevé », soupçonne néanmoins ET News, qui rappelle que les Snapdragon 888 sont produits dans les usines de Samsung. Après la publication de l’article, ET News l’a cependant désactivé, sans expliquer la raison de ce retrait. Il reste cependant accessible via le cache de Google.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE devrait succéder au Galaxy S20 FE lancé l’an dernier. Il devrait s’agir d’un smartphone haut de gamme au prix bien plus accessible que les autres modèles de la gamme Galaxy S21. Outre la puce Snapdragon 888, le smartphone est attendu avec une batterie de 4500 mAh, un écran plat de 6,4 pouces et un triple appareil photo au dos. Le smartphone devrait également être décliné en de nombreux coloris, du gris foncé au blanc en passant par le bleu, le violet et le vert.

Pour l’heure, on ignore donc si Samsung compte effectivement lancer son smartphone au cours du mois d’août, comme c’était initialement prévu, ou si le constructeur a décidé de suspendre la production.