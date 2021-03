Samsung a bien un Galaxy S21 FE en stock et il arriverait cet été

Le leaker Evan Blass a obtenu la feuille de route de Samsung pour les prochains mois. Et l'on y découvre les futurs produits, dont une tablette Galaxy Tab S7 Lite, ou encore un événement Unpacked pour dévoiler un possible Galaxy S21 FE le 19 août.

À peine ses Galaxy A52 et Galaxy A72 dévoilés, Samsung a encore du pain sur la planche. Selon Evan Blass, les prochains mois s’annoncent chargés.

Le leaker a obtenu la feuille de route de la firme coréenne et l’on voit y apparaître bon nombre de produits à venir.

Dès le mois d’avril, Samsung repart à la charge, mais avec des ordinateurs portables. Un événement « PC Unpacked » est ainsi annoncé pour le 14 avril. On pourrait y avoir apparaître la gamme de Chromebook Galaxy ou bien des ordinateurs portables Galaxy Book sous Windows, écrit Evan Blass sur sa page Voice.

Pas de Galaxy Note, mais un Galaxy S21 FE vers le 19 août

En juin, la Galaxy Tab S7 Lite serait au programme, mais la date reste à déterminer. Ce serait alors une version épurée et plus abordable des tablettes sous Android Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+. Un début d’été consistant pour le numéro un mondial du smartphone qui aurait programmé pour juillet la sortie de ses Galaxy A22 et A22 5G, mais aussi probablement d’autres modèles de sa gamme A à succès.

Sans grande surprise, il n’y a aucun Unpacked prévu pour le Galaxy Note début août. On sait que l’avenir du smartphone haut de gamme est incertain. Samsung a déjà laissé entendre qu’il pourrait être délaissé cette année « pour manque de pièces en raison de la pandémie », mais sa fin semble imminente. Son S-Pen lui ayant fait des infidélités — même en option — sur le Galaxy S21 Ultra et la taille de ce dernier pouvant rivaliser, il ne lui reste plus beaucoup d’atours à avancer.

Le mois d’août serait alors laissé libre pour un autre événement Unpacked, dédié selon la feuille de route à la gamme Galaxy FE. Si l’on en croit Evan Blass, un Galaxy S21 FE coloré et fun pourrait venir succéder au Galaxy S20 FE autour du 19 août, la date étant encore indiquée comme approximative.