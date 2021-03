Prise en main des Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 : le diable se cache dans les détails

Introduction

Nous avons pu prendre en main les nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung, les Galaxy A52, A52 5G et A72. Voici nos premières impressions.

Ce mercredi, Samsung a présenté officiellement le renouveau de son milieu de gamme. Ce sont ainsi trois nouveaux smartphones qui sont lancés par le constructeur coréen, le Samsung Galaxy A52, le Samsung Galaxy A52 5G et le Samsung Galaxy A72. Nous avons pu les prendre en main.

En quelques années, la gamme Galaxy A a pris une nouvelle dimension chez Samsung. Proposant pendant longtemps des smartphones peu attractifs pour leur prix, le constructeur coréen s’est ressaisi en 2019 avec le renouveau de sa gamme. Et autant dire que le succès a été au rendez-vous, tant et si bien que le Galaxy A51 de l’an dernier a été le smartphone le plus vendu par la marque en 2020, loin devant les Galaxy S. Évidemment, ses successeurs sont attendus au tournant et les attentes sont grandes pour les Galaxy A52, A52 5G et A72.

La prise en main en vidéo des Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72

Des écrans Amoled convaincants

Sur le papier, les trois smartphones ont cependant tout pour plaire, ou presque. Comme c’est l’usage chez Samsung, ils profitent d’une dalle Super Amoled du plus bel effet, d’autant plus sur du milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A72 // Source : Frandroid Le Samsung Galaxy A52 5G // Source : Frandroid Le Samsung Galaxy A52 // Source : Frandroid

On pourra cependant leur reprocher des bordures assez prononcées, notamment en dessous de l’écran, ce qu’on a tendance à qualifier de « menton ». Outre ces rebords — visibles notamment en raison de l’absence de courbures sur l’écran — les trois smartphones ne s’aventurent pas trop en dehors des terrains déjà balisés par Samsung. On va également retrouver une caméra selfie intégrée en haut au centre du smartphone, dans un poinçon plutôt discret.

Un dos en plastique qui rappelle un jouet pour enfant

Mais c’est surtout sur le dos des smartphones que les Galaxy A52, A52 5G et A72 se distinguent des autres téléphones du constructeur. Cette fois, Samsung n’a pas repris le choix fait pour son Galaxy A32 de limer complètement le module photo. Il est bel et bien visible et se fait remarquer par une petite bosse. Cependant, comme sur l’Oppo Find X3 Pro — dans une moindre mesure — le module vient se fondre dans le reste du dos du téléphone. Il faut dire que Samsung a repris le même coloris sur le bloc caméra que sur le reste de l’arrière. On n’a donc pas affaire à un large domino noir comme c’était encore le cas sur les modèles Galaxy A de l’an dernier.

Le choix des couleurs fait ici par Samsung est par ailleurs plutôt bien senti. Outre le noir et le blanc, plutôt classique, le constructeur propose des teintes bleu ciel et violet pastel assez originales. De quoi donner quasiment un aspect de jouet pour enfants à ces trois modèles. Un aspect encore amplifié par le choix du plastique mat comme matériau.

Notons par ailleurs que les smartphones ne marquent pas les traces de doigts, malgré de longues minutes passées à les manipuler.

Des différences qui ne sautent pas aux yeux

Jusqu’à présent, j’ai parlé des trois modèles comme d’un ensemble. Il faut dire que d’apparence, rien ou presque ne vient distinguer le Galaxy A52 et le Galaxy A52 5G du Galaxy A72. Certes, le A72 propose un écran légèrement plus grand, de 6,7 pouces contre 6,5 pouces, mais à moins de le mettre à côté de ses petits frères, la différence ne saute pas aux yeux. On pourra également noter un capteur plus large au dos : c’est celui qui va être associé au téléobjectif pour le zoom x3. Même en termes de gabarit ou de poids, on n’a trois smartphones très proches une fois en main : 189 g pour le Galaxy A52, idem pour la version 5G et 203 g pour le Galaxy A72.

C’est finalement davantage sur la logique de gamme et sur les caractéristiques attendues par les utilisateurs que le choix pourra se faire. Pour le design, n’y comptez pas. Selon s’ils veulent un écran 120 Hz ou si 90 Hz suffit, si la 5G est importante, si les 500 mAh de batterie supplémentaire ou le zoom optique x3 du Galaxy A72 ont leur importance. Et même à ce jeu-là, difficile de voir dans le Galaxy A72 — que l’on pourrait aisément qualifier de Galaxy A52+ — un smartphone véritablement meilleur que le Galaxy A52 5G vendu pourtant 30 euros moins cher.

Reste que dans l’ensemble, on a affaire ici à trois smartphones plutôt enthousiasmants, à la fiche technique solide et au design plus que séduisant.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72

Le Samsung Galaxy A52 est disponible dès aujourd’hui en noir, blanc, violet ou bleu au prix de 379 euros.

Le Samsung Galaxy A52 5G est en vente dès maintenant dans les mêmes coloris, à 449 euros.



Le Samsung Galaxy A72 est quant à lui proposé à 479 euros avec les mêmes coloris.