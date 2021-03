Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 officialisés : des smartphones milieu de gamme qui ont tout pour plaire

Samsung a dévoilé officiellement ses trois nouveaux smartphones milieu de gamme, lancés à moins de 500 euros : les Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72.

C’était un secret de polichinelle tant l’annonce était attendue. Samsung avait même promis un événement « génial » pour ce mercredi afin de préparer la présentation de ses nouveaux smartphones. Comme prévu, le constructeur coréen a dévoilé officiellement ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72.

Trois smartphones très similaires

On a ici à faire à trois smartphones qui se ressemblent particulièrement, avec bon nombre de caractéristiques similaires. Les trois téléphones proposent ainsi un écran Super Amoled plat avec une définition Full HD+, un lecteur d’empreintes digitales intégré derrière la dalle, un poinçon centré en haut pour intégrer une caméra selfie de 32 mégapixels et une protection Gorilla Glass 5. Au chapitre des points communs, ils sont tous trois équipés de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, d’une compatibilité avec la charge 25 W — mais avec un simple chargeur 15 W fourni — , et d’un même module triple capteur à l’arrière :

Appareil photo principal stabilisé de 64 mégapixels (f/1,8)

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2)

Appareil photo macro de 5 mégapixels (f/2,4)

Pour le design aussi, Samsung a utilisé la même formule sur ses trois smartphones milieu de gamme. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont ainsi tous trois certifiés IP67 pour leur étanchéité, profitent d’une prise casque, d’une extension de stockage jusqu’à 1 To par carte microSD et d’une compatibilité dual-SIM. Par ailleurs, les trois appareils sont recouverts d’un dos en plastique mat à l’arrière, avec un module photo légèrement en relief.

Quelques différences notables d’un modèle à l’autre

C’est en se penchant sur la fiche technique des Galaxy A52, A52 5G et A72 que l’on va vraiment découvrir quelques différences. Ainsi, le Galaxy A52 se présente comme le modèle de base, avec un Snapdragon 720, un quatrième capteur photo de 5 mégapixels pour le mode portrait, une batterie de 4500 mAh et un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Outre la compatibilité 5G, le Samsung Galaxy A52 5G profite également d’une puce un peu plus puissance, le Snapdragon 750. Le smartphone profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour l’affichage. Le module photo, la batterie et la taille de l’écran affichent les mêmes caractéristiques que sur la version 4G.

Enfin, le Samsung Galaxy A72 propose un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces. Il ne profite cependant que d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme le Galaxy A52, et pas d’une compatibilité 5 G. Néanmoins, qui dit plus grand smartphone dit également plus d’espace pour la batterie. Le Galaxy A72 embarque ainsi un accumulateur de 5000 mAh. C’est cependant sur le quatrième capteur photo que le smartphone se distingue de ses deux frères. En lieu et place du capteur de profondeur, il profite d’un appareil photo de 8 mégapixels (f/2,2) doté d’un téléobjectif avec zoom optique x3. Les deux autres modèles doivent en effet se contenter d’un zoom numérique x2 basé sur le capteur de 64 mégapixels.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72

Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont tous les trois déclinés en quatre coloris : noir, blanc, violet ou bleu. Ils sont d’ores et déjà disponibles. Le Galaxy A52 s’affiche ainsi à 379 euros, le Galaxy A52 5G à 449 euros et le Galaxy A72 à 479 euros.