Samsung Galaxy A52 5G et A72 5G : oups, voici à quoi ils ressemblent et leurs caractéristiques

Ce sont des best-sellers de Samsung, les Samsung Galaxy A52 5G et A72 5G seront dévoilés dans 2 jours. Grâce à evleaks, on vous offre donc une avant-première pour découvrir une partie de leurs caractéristiques ainsi que leurs visuels.

Samsung compte dévoiler ses nouveaux Galaxy A52 et A72 le 17 mars prochain, dans deux jours, voilà qu’un leaker vient de tout communiquer. On découvre à quoi ils ressemblent et on a également une grosse partie de leurs caractéristiques techniques.

Samsung Galaxy A52 et A72

Il manque encore quelques lignes dans les fiches techniques dans Galaxy A52 et A72, néanmoins on sait désormais que les deux smartphones seront équipés d’un écran AMOLED en Full HD de 6,5 et 6,7 pouces respectivement. Ils profiteront également de grosses batteries, 4 500 mAh pour le Galaxy A52 et 5 000 mAh pour le Galaxy A72.

Une des surprises vient des caméras : on trouve un total de 5 caméras sur chaque appareil, 1 devant et 4 derrière. Le Galaxy A72 aura un vrai zoom optique x3, une caractéristique que l’on trouve généralement sur le segment haut de gamme.

On a un peu plus de détails sur les caméras du Galaxy A52, avec un capteur principal de 64 mégapixels dont l’objectif ouvre à f/1,8, cet objectif est accompagné par un stabilisateur optique, les deux autres caméras sont : un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels (sans doute pour le mode portrait).

Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la galerie, Samsung a prévu plusieurs coloris, les deux smartphones se ressemblent beaucoup avec un écran percé sur la partie supérieure pour la caméra frontale.

On ne connaît pas encore les processeurs (SoC) qui équipent ces Galaxy, néanmoins on sait que les deux seront compatibles 5G. Comme vous pouvez le voir, on aura certainement quelques surprises lors de l’Unpacked du 17 mars : des détails sur la fiche technique et leurs fonctionnalités, mais aussi les tarifs et les disponibilités.