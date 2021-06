Samsung Galaxy S21 FE : le voici dans tous ses coloris pour patienter jusqu’à l’officialisation

Evan Blass partage un visuel montrant le Samsung Galaxy S21 FE dans tous ses coloris et sous plusieurs angles afin de mieux voir à quoi il ressemble avant sa présentation cet été.

Le Samsung Galaxy S21 FE se prépare doucement en coulisses. De plus en plus d’informations circulent à son sujet alors que sa présentation se profile en août. Pour rappel, le smartphone devrait être une déclinaison revisitée et plus abordable des Galaxy S21, à l’instar de ce qu’a été le Galaxy S20 FE l’année dernière.

Pour patienter, le leaker Evan Blass partage un nouveau rendu du Galaxy S21 FE en le montrant dans tous ses coloris (vert, blanc, bleu, violet et gris) et sous divers angles. Une manière de confirmer que le smartphone proposera un design très inspiré du S21 classique : le triple module photo arrière s’enroule sur la tranche de l’appareil et l’écran percé est plat.

Galaxy S21 FE w/ updated/additional colors/angles (clockwise from top left: green, white, blue, violet, grey) pic.twitter.com/kui51pJ6ch — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Le visuel partagé par le leaker permet aussi de voir que le bloc photo dépassera un peu en relief. Attendons-nous donc à un Galaxy S21 FE bancal lorsque posé à plat.

Quelles concessions sur le Galaxy S21 FE ?

Il reste toutefois difficile de savoir quel compromis fera Samsung sur ce modèle pour le proposer à un tarif plus attractif. On imagine déjà que le Galaxy S21 FE se dotera d’un dos en plastique, or c’était déjà le cas sur le premier S21. Les différences devraient donc surtout se faire ressentir au niveau des caractéristiques techniques.

Quoique… Cette théorie ne serait pas tout à fait vraie puisqu’une meilleure autonomie est pressentie sur le Galaxy S21 FE. Nous aurons nos réponses dans quelques semaines.