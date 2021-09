Samsung Galaxy S22+ : OnLeaks nous le fait découvrir sous toutes ses coutures

À quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy S22+ ? Le leaker OnLeaks nous partage sa vision des choses avec une série de visuels en haute définition.

Attendus pour le début de l’année 2022, les Samsung Galaxy S22 font déjà couler beaucoup d’encre, la faute — ou grâce, c’est selon — à plusieurs indiscrétions. Vendredi 24 septembre, l’un des leakers les plus fiables du secteur, j’ai nommé OnLeaks, publiait des rendus HD de ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy S22 Ultra (avec son emplacement S Pen).

En ce samedi 25 septembre, l’intéressé poursuit sa petite tournée avec cette fois-ci une série de visuels là aussi en haute définition du Galaxy S22+. Et dans l’idée, cette version partagerait de nombreuses similitudes avec le Galaxy S21+. On y retrouverait notamment des coins arrondis, un écran plat, un poinçon central et des bordures homogènes.

Comme un air de déjà-vu

Samsung ferait surtout preuve de conservatisme au niveau du module photo arrière. On y retrouverait le même bloc avec son aspect « enveloppant ». Les photos publiées sur le site 91Mobiles mettent aussi en exergue trois capteurs. En revanche, il ne serait absolument pas question de S Pen inclus : aucun logement pour l’accueillir n’est en effet visible.

OnLeaks aurait également mis la main sur les mensurations du smartphone : 157,4 mm de haut, 75,8 mm de large et 7,6 mm d’épaisseur (9,1 mm en prenant en compte « l’excroissance » du module photo). C’est, encore dans l’idée, moins épais que les 7,8 mm du Galaxy S21+, qui était aussi plus long (161,4 mm).

Pro au lieu de Plus ?

Signalons tout de même que ces différences sont minimes, et qu’en main, le Galaxy S22+ devrait apporter les mêmes sensations que son prédécesseur. À noter enfin qu’OnLeaks a reçu les rendus sous le nom de Samsung Galaxy S22 Pro, et non Plus. Avons-nous à affaire à un changement de dénomination ?

On le garde à l’esprit, mais ceci est à accueillir avec prudence tout de même.