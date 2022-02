Le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait lui aussi profiter du stylet S Pen intégré

Un S Pen pour le futur Galaxy Z Fold 4 ? Samsung aurait en effet prévu un emplacement spécifique pour accueillir le stylet sur son prochain smartphone pliable.

Après la présentation très attendue des Galaxy S22, c’est au tour du Samsung Galaxy Z Fold 4 d’attirer les regards. Et s’il profitait du stylet S Pen intégré ? Un article du site sud-coréen The Elec dévoile en effet que le nouveau smartphone pliable de Samsung intégrerait directement le fameux stylet. Il rejoindrait ainsi le Galaxy S22 Ultra qui apporte aussi cette fonction librement inspirée de la gamme Note.

Jusqu’ici, cet accessoire était réservé aux Galaxy Note, dont Samsung a décidé d’arrêter la gamme. Il semble donc logique que la société choisisse d’intégrer son S Pen sur d’autres types de modèles, notamment les smartphones haut de gamme possédant de grands écrans.

Le prédécesseur du smartphone pliable à venir, le Galaxy Z Fold 3, était déjà compatible avec le stylet de Samsung, mais n’était cependant pas vendu avec. Il ne possédait pas d’emplacement non plus pour le ranger. Le nouveau Z Fold 4 aurait donc l’occasion de se distinguer avec un stylet que l’utilisateur pourrait glisser sur le côté.

En outre, The Elec nous apprend aussi que les deux dalles, interne comme externe, auraient presque les mêmes tailles que sur le Z Fold 3. Le Galaxy Z Fold 4 posséderait ainsi un écran interne de 7,56 pouces et un externe de 6,19 pouces, très précisément.

Concernant la taille des écrans, Ross Young, le PDG de Display Supply Chain Consultants — réputé pour avoir livré plusieurs informations fiables –, a de son côté bien confirmé ces informations et indiqué que l’écran devrait être plus large.

Yes we also have 7.56”. Cover display is a little smaller which should mean wider…

— Ross Young (@DSCCRoss) February 15, 2022