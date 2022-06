Surprise, les Galaxy Buds Pro 2 sortiraient très bientôt avant le moindre leak

On a très récemment appris que Samsung s'apprêterait à renouveler sous peu ses Galaxy Buds Pro pour une deuxième itération. Voici qu'on apprend que leur sortie serait imminente.

On devrait avoir du nouveau coté audio chez Samsung très bientôt. La marque sud-coréenne, qui devrait revenir sur le devant de la scène en août pour nous présenter ses Galaxy Z Flip 4, Fold 4 et ses Galaxy Watch 5, proposerait également d’autres produits en amont de son événement avec notamment de nouveaux écouteurs sans-fil.

Un nouveau modèle annoncé avant l’arrivée des smartphones pliants

Les Galaxy Buds Pro de Samsung n’avaient pas encore été renouvelés cette année et si l’on en croit un tweet de Snoopy Tech repéré par Gizmochina, un nouveau modèle serait dans les cartons de Samsung, avec une arrivée très prochaine. La firme coréenne devrait donc précéder ses Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 d’une nouvelle paire d’écouteurs environ un mois avant leur lancement probable. Des mentions de ces écouteurs commenceraient à apparaître chez certains revendeurs et indiqueraient une disponibilité prochaine pour le début du mois de juillet.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (marketing name unclear):

Colours:

Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 12, 2022

On ne connaît pas la date exacte à laquelle ils seraient lancés, mais on a déjà une idée des coloris qui pourraient être disponibles lors du lancement avec une déclinaison en trois couleurs : blanc, violet et gris. Comme ces écouteurs seraient lancés dès le mois prochain, ceux-ci entreraient directement en compétition avec les premiers écouteurs à réduction de bruit active de Google, les Pixel Buds Pro qui sont attendus pour le 28 juillet prochain et qui embarqueront des fonctionnalités comme l’audio spatial ou le Bluetooth multipoint. Ce serait donc l’occasion d’un face-à-face entre les deux constructeurs pour voir lequel proposera le meilleur ajout à son écosystème.

