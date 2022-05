Pixel Buds Pro : Google dévoile ses premiers écouteurs à réduction de bruit active

Google a présenté ses premiers écouteurs sans fil haut de gamme, les Pixel Buds Pro, dotés d'une réduction active du bruit, du Bluetooth multipoint et de l'audio spatial

L’annonce était attendue, elle n’a pas traîné. À l’occasion de sa conférence d’ouverture de la Google I/O, la firme de Mountain View a présenté officiellement sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil et les premiers à profiter d’une fonctionnalité de réduction active du bruit, les Google Pixel Buds Pro.

Après plusieurs années à lancer des écouteurs avec un fil, puis complètement sans fil, Google se lance désormais sur le segment des écouteurs sans fil haut de gamme. La principale différence entre ces nouveaux écouteurs et les Pixel Buds ou les Pixels Buds A réside clairement dans l’intégration d’une fonction de réduction active du bruit.

Contrairement aux précédents modèles de la firme, Google a décidé de se séparer du système d’évents pour assurer la meilleure isolation passive possible. En plus de l’isolation passive, Google a intégré des microphones en beamforming capables d’analyser les bruits ambiants pour les réduire grâce à une inversion de phase. Bien évidemment, en plus de la réduction de bruit, un mode transparent est également présent.

Pour analyser et réduire les bruits ambiants, Google a conçu son propre processeur pour écouteur. Il s’agit d’un processeur doté de six cœurs avec un moteur neuronal pour analyser à la volée les bruits ambiants et les réduire instantanément dans la reproduction sonore.

Bluetooth multipoint, Google Assistant et audio spatial

En plus de ces fonctions de réduction active du bruit, les Google Pixel Buds Pro sont compatibles avec le Bluetooth multipoint. Ils pourront ainsi être utilisés en même temps avec un smartphone ou avec un PC Windows. Les écouteurs profitent également de Google Assistant nativement, qui pourra être activé directement à la voix. Google précise également que ses écouteurs seront compatibles avec « Localiser mon appareil », y compris si l’utilisateur n’a perdu qu’un seul des deux écouteurs.

Enfin, plus tard dans l’année, Google indique que ses nouveaux écouteurs haut de gamme seront mis à jour pour profiter de la nouvelle fonctionnalité d’audio spatial, dévoilée elle aussi ce mercredi et qui arrivera en même temps qu’Android 13.

Du côté de l’autonomie, Google a annoncé que ses écouteurs pourront profiter de 7 heures d’écoute avec réduction de bruit et jusqu’à 11 heures en mode passif. La firme n’a cependant pas détaillé l’ensemble des caractéristiques de ses écouteurs. On ignore notamment la formule acoustique des Pixel Buds Pro, tout comme les codecs compatibles.

Les Google Pixel Buds Pro seront disponibles en précommande le 21 juillet prochain au prix de 199 dollars avant une mise en vente le 28 juillet. Quatre coloris seront proposés : corail, jaune, bleu ou noir. Sur sa boutique en ligne française, Google annonce que les écouteurs seront proposés en France « bientôt » au prix de 219 euros.

