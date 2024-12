Et si les Google Pixel Buds Pro étaient le cadeau de Noël idéal ?

Sortis en 2022, les Pixel Buds Pro restent une valeur sûre parmi les écouteurs sans fils à réduction de bruit active. Et, c’est encore plus vrai aujourd’hui alors que leur tarif, divisé par deux, se place juste au-dessous de la barre des 130 euros.

Premiers modèles équipés d’une réduction de bruit active créés par Google, les Pixel Buds Pro ont marqué les esprits. La raison : une ribambelle de fonctions bien pensées qui lorgnent sur les modèles haut de gamme de la concurrence. Deux ans plus tard, les Pixels Buds Pro (qui avaient récolté un joli 8/10) sont toujours aussi pertinents, et ce, pour plusieurs raisons. La principale étant que la qualité de ces écouteurs n’a pas bougé d’un iota.

Que ce soit au niveau du son, du confort, de l’autonomie ou des fonctionnalités avancées, les Pixel Buds Pro sont toujours de très bons écouteurs en 2024. La grosse différence se joue, en revanche, au niveau du prix. En deux ans, c’est une réduction de près de 50 % qui a été opérée. Et à 130 euros (environ), cela donne une tout autre dimension au rapport performance/prix des Pixel Buds Pro. De quoi en faire un best-seller pour les fêtes de fin d’année ?

Un son personnalisé pour s’immerger entièrement dans la musique

Vous en conviendrez : la qualité du son est un élément primordial lorsque l’on cherche à acheter un casque ou des écouteurs. Et de ce point de vue, les Pixel Buds Pro sont plutôt bien pourvus. Dotés de haut-parleurs de 11 mm, ces écouteurs intra-auriculaires offrent un son chaleureux avec des basses puissantes. L’égaliseur intégré aux écouteurs permet par ailleurs de personnaliser le rendu audio à l’envie. Graves, médiums et aigus s’ajustent selon vos goûts, et selon le volume d’écoute pour conserver un son parfait en toute circonstance.

Autre avantage de ces Pixel Buds Pro, la réduction de bruit. Elle repose sur deux types d’isolation. La première, passive, tient à la conception des écouteurs qui viennent boucher le pavillon auditif afin d’atténuer les bruits extérieurs. Plutôt efficace, elle est ainsi capable de filtrer une bonne partie des nuisances sonores. La seconde, active, repose sur la présence de trois micros et un processeur. Leur rôle est d’identifier les bruits ambiants pour réaliser une inversion de phase, et ainsi les annuler. Combinés, ces deux modes de réduction de bruit vous permettront de profiter du meilleur de vos playlists et de passer des appels même dans des environnements bruyants.

Une protection anti-vent, et les algorithmes de filtrages sonores conçus par Google permettent par ailleurs de profiter d’une bonne qualité d’appel, y compris en extérieur. Un bon point pour Google qui a aussi équipé ses écouteurs de capteurs mesurant la pression dans le canal auditif, offrant ainsi un confort d’écoute optimal.

Des fonctionnalités avancées qui font la différence

Au-delà du son, les Pixel Buds se démarquent grâce aux nombreuses fonctionnalités dont Google les a dotés. Une ribambelle de petits à-côtés qui améliorent sensiblement l’expérience et rendent ces écouteurs très agréables à utiliser au quotidien. Parmi eux, la présence du Bluetooth multipoint qui permet de se connecter à plusieurs sources avec une fonction de basculement automatique. Vous pourrez donc jongler facilement entre votre PC et la prise d’appel sur votre smartphone.

Autre élément très pratique : le contrôle du son directement sur les écouteurs. Un petit glissement de doigt sur l’écouteur gauche et vous pourrez augmenter ou réduire le volume, mettre un titre en pause, ou encore gérer la réduction de bruit active.

On appréciera enfin la très belle autonomie de ces écouteurs (jusqu’à onze heures sans réduction de bruit active, sept heures avec) et la présence d’un étui équipé d’une fonction de charge qui permet de booster ces performances. Le constructeur annonce ainsi que cinq minutes de charge permettent de récupérer une heure d’écoute.

Une gamme étendue qui s’adapte à tous les gouts (et tous les budgets)

En sus des Pixel Buds Pro, qui profitent actuellement d’un excellent rapport performances/prix, la gamme Pixel Buds possède deux autres modèles qui s’adaptent à toutes les envies, et surtout, tous les budgets. Les Pixel Buds Pro de première génération sont proposés à 129 euros chez Darty, au lieu de 230 euros lorsqu’ils sont sortis il y a deux ans.

Si ce budget est un peu au-dessus de vos moyens, vous pouvez toujours opter pour les Pixel Buds A, des écouteurs sans fil qui offrent une très belle qualité sonore, mais qui ne disposent pas de réduction de bruit active. Des écouteurs proposés à 79 euros pendant les fêtes, au lieu de 109 euros habituellement.

Si votre budget est un peu plus large, vous pouvez opter pour les tout derniers Pixel Buds Pro 2. Réduction de bruit active améliorée, mode transparence de bonne qualité, intégration des dernières technologies Google (comme Gemini) et résistance accrue, ces écouteurs ont tout pour plaire. Prévoyez un budget de 219 euros pour en faire l’acquisition.