AirPods Pro 2 : tout ce qu’on sait sur les futurs écouteurs haut de gamme d’Apple

Alors qu'Apple prépare l'annonce de ses AirPods Pro 2, on fait le point sur toutes les nouveautés pressenties pour la qualité audio, la réduction de bruit et… le suivi de santé.

Alors qu’Apple a renouvelé, en fin d’année dernière, sa gamme d’écouteurs sans fil avec les AirPods de troisième génération, on attend encore que le constructeur présente une nouvelle version de ses écouteurs haut de gamme, les AirPods Pro. On sait déjà que la firme compte présenter de nouveaux produits ce mardi 8 mars et si l’on attend surtout un nouvel iPad Air et éventuellement un iPhone SE 3, on n’est pas à l’abri non plus de l’officialisation de ces nouveaux AirPods Pro 2.

Il faut dire que, depuis plus d’un an, les rumeurs enflent au sujet de nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit du côté d’Apple. La première version avait ainsi été présentée en octobre 2019, cinq mois après les AirPods 2. Nous voilà désormais cinq mois après l’annonce des AirPods 3 et on peut raisonnablement s’attendre à l’annonce de nouveaux écouteurs sans fil.

Design des AirPods Pro 2

Du côté du design, Apple ne devrait pas révolutionner le genre avec ses AirPods Pro de deuxième génération. Contrairement aux AirPods classiques, les modèles haut de gamme ne devraient pas avoir droit à une profonde refonte esthétique. Il convient cependant de noter que, si les AirPods 3 ont bel et bien eu droit à un design revu et corrigé — notamment avec une tige plus courte — certaines rumeurs indiquaient jusqu’à présent que les écouteurs pourraient profiter d’embouts intra-auriculaires. Rappelons donc qu’Apple reste particulièrement protecteur quant au design de ses appareils et les fuites fiables sont particulièrement rares.

Bien informé, le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, s’est quant à lui aventuré à indiquer que les prochains AirPods Pro 2 d’Apple profiteraient d’un design… sans tige. Une première pour des écouteurs sans fil du constructeur américain. Une idée qui aurait été en cours d’étude chez la firme de Cupertino et qui permettrait aux écouteurs de profiter d’un design plus discret, avec une forme arrondie.

AirPods Pro 2 ? // Source : MacRumors Boitier de recharge des AIrPods Pro 2 (rumeur) // Source : MacRumors

Fin octobre, une fuite relayée par le site MacRumors faisait quant à elle état de nouveaux écouteurs avec un design similaire à celui des AirPods Pro de première génération, avec une courte tige incurvée. Néanmoins, Apple aurait fait l’impasse sur le capteur optique à infrarouge permettant de détecter si les écouteurs sont positionnés dans l’oreille. Celui-ci serait alors remplacé, comme sur les AirPods 3, par un capteur de peau.

Toujours selon la même source, le boîtier profiterait lui aussi de quelques améliorations. Ce serait le cas notamment par l’intégration d’un haut-parleur permettant de le faire sonner grâce à l’application Localiser d’Apple. Le boîtier intégrerait également un petit crochet permettant d’y fixer une dragonne pour l’accrocher par exemple à un porte-clés. Ces informations sont cependant à prendre avec beaucoup de pincettes.

Qualité audio des AirPods Pro 2

Sortons des simples fuites et rumeurs et penchons-nous du côté des déclarations officielles d’Apple. Celles-ci permettent d’ores et déjà de savoir sur quel aspect de ses écouteurs se penche le constructeur américain. Il faut dire qu’en décembre dernier, Gary Geaves, responsable des produits audio chez Apple, était interrogé par le site WhatHiFi. L’occasion pour le cadre de la firme de se confier sur les limites inhérentes à l’audio Bluetooth, que ce soit pour la latence ou pour la qualité de transmission :

Aujourd’hui, la technologie sans fil est critique pour les contenus dont nous parlons, mais aussi des choses comment le niveau de latence quand vous bougez votre tête. Si c’est trop long, entre le moment où vous tournez la tête et le changement de son ou le fait qu’il reste statique, cela vous rendra malade, donc on doit se concentrer pour obtenir le meilleur de la technologie Bluetooth. Il y a un certain nombre d’astuces qu’on peut appliquer pour maximiser ou outrepasser les limites du Bluetooth. Mais il est évident qu’on veut davantage de bande passante et… je vais m’arrêter là. Nous voudrions plus de bande passante.

Le responsable d’Apple confiait donc, à demi-mot, qu’Apple étudiait une manière d’améliorer la bande passante pour ses produits audio sans fil, et potentiellement les futurs AirPods Pro 2. Il faut dire que le délai de transmission de la musique peut restreindre le rendu naturel de l’audio spatialisé avec mouvement de la tête, tandis que la forte compression empêche jusqu’à présent le constructeur de proposer des titres en qualité lossless sur Apple Music aux utilisateurs d’AirPods.

Quelques jours plus tard, c’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui ajoutait sa petite pierre à l’édifice. Selon ses informations, Apple aurait en effet travaillé à proposer un codec audio de haute définition par le Bluetooth pour permettre d’écouter des fichiers encodés en ALAC sur les écouteurs. Il faut dire que, de son côté, Qualcomm — qui produit les puces Bluetooth de nombreux écouteurs concurrents — a annoncé récemment l’arrivée de son codec aptX Lossless, promettant une qualité CD sur des écouteurs true wireless.

Réduction de bruit active des AirPods Pro 2

Pas de changement de ce côté-là. L’isolation passive et la réduction de bruit active sont les principaux avantages des AirPods Pro par rapport aux AirPods 2, ils devraient rester exclusifs aux AirPods Pro 2 par rapport aux AirPods 3.

Il faut dire que, si Apple a eu des années de retard sur Bose et Sony avec cette technologie, le constructeur américain a lancé en 2019 des écouteurs particulièrement aboutis avec ses premiers AirPods Pro. Tant et si bien que la réduction de bruit est désormais l’une des principales fonctions attendues par les utilisateurs.

Apple devra quand même fourbir ses armes afin de faire face à une concurrence toujours plus agressive sur la qualité de la réduction de bruit active, y compris pour des écouteurs sans fil à moins de 100 euros. Le constructeur a, entre temps, affiné sa technologie et propose, avec son casque AirPods Max, l’une des meilleures réductions actives de bruit du marché. On peut toujours espérer que les AirPods Pro 2 fassent un peu mieux que leur prédécesseur grâce à ce gain en expérience.

Suivi de santé des AirPods Pro 2

Depuis plusieurs mois, les rumeurs enflent autour d’un éventuel suivi de la santé directement sur les AirPods. Il faut dire que plusieurs concurrents d’Apple se sont lancés sur ce segment, qu’il s’agisse de Honor avec ses Earbuds 3 Pro, capables de prendre votre température dans l’oreille, ou d’Amazfit avec ses PowerBuds Pro, qui vont mesurer votre fréquence cardiaque pendant que vous courez.

Du côté d’Apple, il semble que le constructeur cherche à intégrer davantage ses écouteurs à son écosystème Apple Fitness+. Un brevet déposé par le constructeur vient protéger l’idée de capteurs intégrés à des écouteurs qui permettraient de vérifier que l’utilisateur réalise bel et bien les exercices proposés par l’application Forme. Pour ce faire, les écouteurs feraient appel à l’accéléromètre pour mesurer les mouvements.

Ces dernières années, les rumeurs se sont également faites insistantes au sujet de mesures de santé réalisées par les écouteurs d’Apple. En octobre, le Wall Street Journal rapportait qu’Apple étudiait la possibilité de suivre votre posture à l’aide de ses écouteurs — une fonction proposée par les true wireless d’Amazfit — mais également la température de l’utilisateur. Des prototypes auraient déjà été réalisés, mais ces fonctionnalités ne seraient cependant pas intégrées dès les AirPods Pro 2 de cette année — si tant est qu’elles soient intégrées un jour.

Prix et date de sortie des AirPods Pro 2

On ignore encore quand Apple compte présenter officiellement ses nouveaux écouteurs AirPods Pro 2. S’il n’est pas exclu que la firme les présente officiellement dès ce mardi, lors de sa keynote du 8 mars, les prévisions les plus sages visent quant à elles la fin de l’année. Pour l’analyste Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro 2 ne seraient pas prévus avant le dernier trimestre 2022.

Pour le prix, rappelons que les AirPods Pro originels avaient été lancés au prix de 279 euros. Or, Apple semble avoir pris acte d’une baisse des prix sur le marché des écouteurs true wireless : alors que les AirPods 2 avaient été lancés à 229 euros, les AirPods 3 ont été proposés à 199 euros au lancement. On peut donc s’attendre à une légère baisse de prix pour les AirPods Pro 2, bien qu’il serait présomptueux de les imaginer à moins de 250 euros.

