J’ai adapté mes AirPods Pro : mon expérience a changé

En fait, les capuchons alternatifs pour les AirPods Pro ne sont pas inutiles, bien au contraire. Une application d’Apple permet d’identifier les meilleurs embouts pour nos oreilles.

Les AirPods Pro 2 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Pour partir en voyage, les écouteurs AirPods Pro peuvent être de formidables compagnons de route.

L’achat de ses écouteurs a été pour moi un retour aux intra-auriculaires après plus de 10 ans d’utilisation d’un casque audio. Se pose alors l’éternelle question des capuchons. Jusqu’à présent, j’avais toujours conservé les capuchons par défauts sur les écouteurs, mais Apple m’a montré la lumière.

Un test pour faire le bon choix

Les AirPods Pro de 1ère et de 2e génération proposent en effet des embouts interchangeables avec plusieurs tailles proposées dans la boite. Mais comment savoir à quelle taille d’embout correspondent nos oreilles ?

Apple propose un test très pratique directement intégré à l’iPhone ou l’iPad. Il suffit de se rendre dans les réglages du Bluetooth et d’accéder aux options des AirPods (grâce au petit pictograme » ! » bleu). Tout en bas de la page se trouve un lien vers le test d’ajustement des embouts.

L’application d’Apple est capable de déterminer si les embouts correspondent ou non à vos oreilles. En l’occurrence, la taille par défaut ne correspondait pas aux miennes.

Soudain, une meilleure isolation

Dans mon cas, j’ai installé les embouts » L » un peu plus gros sur les AirPods Pro 2. L’opération est un peu effrayante sur le moment, il faut avoir le coup de main pour retirer l’embout, mais une fois qu’on l’a, c’est assez simple.

Et la différence a été très rapide à l’écoute. Les nouveaux embouts permettent aux AirPods Pro de proposer une isolation sonore bien plus intéressante.

Je me retrouve avec une réduction de bruit soudainement au niveau de mes anciens casques, pourtant beaucoup plus encombrants.

Peut-être que cet article enfonce une porte ouverte et que je suis le seul à découvrir cette fonction et la taille d’embout adaptée à mon usage. Mais je prends le risque du ridicule en me disant qu’il y a bien d’autres personnes qui utilisent probablement leurs AirPods sans que l’expérience soit optimisée.