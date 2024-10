Partir en voyage : voici la meilleure tech, mes astuces et conseils

Je suis parti deux semaines à l’autre bout du monde. Applications, appareils, services : voici ce que j’ai utilisé pendant mon voyage. Mes astuces, les bonnes et les mauvaises surprises.

Le village Hobbiton est une belle attraction de la Nouvelle-Zélande

En tant que journaliste spécialisé, j’ai pris l’habitude de voyager en avion. Pour des salons ou des événements, on a la (mauvaise) habitude de nous transporter en Europe, en Asie ou aux États-Unis.

Cette fois, le voyage a été beaucoup plus long. J’ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande pendant une dizaine de jours pour assister au mariage de proches amis. Deux semaines de vacances, et des itinéraires en avion de 48 h.

Au cours de ce voyage, j’ai utilisé des services et des appareils qui m’ont été fort utiles.

Le fil d’Ariane

Le service « Fil d’Ariane » est proposé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Il permet de recueillir des conseils pour les voyageurs, notamment avec des informations sur le pays de destination, mais surtout de prévenir l’État de votre départ à l’étranger.

L’inscription se fait en quelques clics et permet d’indiquer les détails de votre itinéraire et d’indiquer un proche à prévenir en cas d’urgence.

Plex : pratique pour l’avion et l’étranger

Avec presque 24 heures de correspondance à l’allée et au retour, il fallait bien de quoi s’occuper. La plupart des services de SVOD propose désormais de télécharger du contenu pour une lecture hors connexion.

Pour ma part, j’ai décidé d’utiliser Plex pour ce voyage. Mon NAS Synology à la maison héberge un serveur Plex. L’application mobile peut alors télécharger des vidéos pour une lecture hors connexion.

Fligthy pour suivre les vols

Il existe de nombreuses applications pour suivre un vol. L‘application Flighty était jusque-là très chère à utiliser, mais elle propose désormais un niveau d’abonnement suffisant pour les voyageurs occasionnels comme moi.

Sur iPhone, elle permet de suivre votre itinéraire en temps réel, vous indiquer les informations relatives à votre vol comme la porte d’embarquement et offre un système de partage facile avec des proches. Elle s’intègre surtout parfaitement aux fonctions d’iOS, comme la Dynamic Island.

Les AirPods Pro : game changer pour l’avion

Pour ce voyage, j’ai troqué mon casque Bose pour des écouteurs sans fil AirPods Pro en USB-C. C’est la première fois que j’investis dans des écouteurs sans fil. Je ne jugerais jusqu’à présent que par les casques à réductions de bruit.

Il faut avouer que cela change complètement la donne. Désolé de donner l’impression de découvrir l’eau chaude, mais les écouteurs sont faciles à mettre et retirer, ce qui est commode à l’aéroport pour entamer une conversation ou commander au restaurant.

Surtout, la réduction de bruit très efficace des AirPods Pro 2 permet de les utiliser dans l’avion tout en pouvant poser sa tête pour dormir. Une chose bien plus difficile avec un casque complet sur les oreilles.

Seul bémol, l’autonomie des écouteurs un peu limitée pour un très long vol. Heureusement, le boitier permet de les charger très vite.

Les eSIM internationales comme Holafly

Mon collègue Omar a déjà venté les mérites de Holafly dans les colonnes de Frandroid. Depuis le marché s’est agrandi avec d’autres acteurs comme Saily de NordVPN.

Il s’agit de souscrire à une eSIM directement depuis son smartphone pour bénéficier d’une connexion à Internet en illimité dans le pays en question. Cela permet de garder sa SIM principale française et donc sa connexion à WhatsApp, avec l’assurance de ne faire aucun hors forfait.

En l’occurrence, ma correspondance était en Chine, avant de passer les 10 jours en Nouvelle-Zélande. J’ai donc commandé une eSIM Holafly d’un jour pour la Chine à 5,90 euros et une eSIM pour la Nouvelle-Zélande à 33,90 euros pour 10 jours.

Il est possible d’acheter et installer les eSIM avant le voyage, puis de les activer au moment où l’on atterrit dans le pays en question.

Ma console de jeu : le MacBook Air

Je n’ai pas de Steam Deck et je ne voulais pas m’encombrer de ma Nintendo Switch pour ce voyage. J’ai donc privilégié mon ordinateur portable : un MacBook Air M2 15 pouces.

Grâce aux efforts d’Apple, il est aujourd’hui totalement possible de s’amuser en voyage avec un MacBook Air et Steam. Évidemment je n’ai pas joué au dernier AAA du moment, mais ce n’est pas ce que je recherchais. J’ai plutôt enchainé les parties de Slay the Spire, Faster Than Light, Dicey Dungeons et Cult of the Lamb. Pour ce dernier, j’ai connecté une manette bluetooth

Ce sont parmi les meilleurs jeux dans leur genre, de quoi offrir des dizaines d’heures de divertissement.

Les indispensables chargeurs et batteries

Impossible de vous recommander l’achat de ma batterie externe de voyage : le fabricant Zendure ne la propose plus et s’est reconverti dans les batteries pour maison.

Dommage, car la batterie SuperTank Pro de Zendure est une vraie pépite. Elle offre un volume de 99 Wh et des ports USB-C capable d’envoyer jusqu’à 100W. De quoi recharger n’importe quel appareil, même le PC portable.

En revanche je peux vous recommander mon chargeur fétiche. Le chargeur Satechi 165W. Il est proposé à moins de 100 euros sur Amazon et offre quatre ports USB-C à recharge rapide. Surtout, il ne se connecte pas directement à la prise, mais par un cordon à deux broches.

C’est un détail important en voyage : cela veut dire qu’il ne s’appuiera pas de son poids sur des prises électriques usées que l’on peut trouver dans les avions, les aéroports ou encore les hôtels. Les chargeurs peuvent se débrancher sous leurs poids dans ce genre de situation quand ils se connectent directement à la prise.

Le VPN pour la Chine et Holafly

Lors de mon voyage retour, je n’ai pas pensé à souscrire en avance à Holafly pour ma correspondance d’une journée en Chine. Résultat, je n’avais plus aucune connexion Internet sinon le réseau Wi-Fi de très mauvaise qualité de l’aéroport.

Impossible de souscrire à Holafly sur place en raison de la législation en Chine. Il me fallait donc un VPN pour acheter mon sésame 4G.

Je suis un utilisateur des services de Proton et j’ai donc le droit à un abonnement à ProtonVPN. Malheureusement, j’ai été déçu de mon usage sur le moment qui ne m’a pas permis de me connecter de façon fiable pour souscrire à Holafly.

J’ai donc cherché une alternative. J’ai fini par tomber sur Hotspot Shield, un VPN freemium qui proposait une offre d’essai pour sa version payante. Cette fois la connexion était de très bonne qualité.

Apple Plan, Uber et Apple Pay

Dans la catégorie où j’enfonce des portes ouvertes, passons rapidement sur trois autres applications bien pratiques à l’étranger. Tout d’abord Apple Plan, ou Google Maps, qui permet de télécharger des morceaux de cartes pour une utilisation hors connexion. Cela permet d’économiser de la data et de s’assurer de pouvoir se repérer une fois sur place.

Dans le même ordre d’idée, le service Uber reste très pratique à l’étranger puisqu’il fonctionne exactement comme en France. Pas besoin de passer par une application locale qui nous demanderait la création d’un compte supplémentaire.

Enfin il y a Apple Pay, ou Google Pay. J’utilise un iPhone donc je fais beaucoup de références aux services d’Apple, mais les équivalents Android sont évidemment tout aussi intéressants. Le paiement sans contact par smartphone reste très pratique à l’étranger.

Dans le cas présent, je l’ai associé à une carte Hello Bank et une carte Fortuneo. Les deux banques proposent la gratuité sur les paiements en devise étrangère.

Si vous n’avez pas une carte compatible Apple Pay ou Google Pay, il y a également la solution Curve qui est très pratique.

