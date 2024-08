Ce constructeur apaise les craintes : ses nouvelles batteries qui éteignent leurs propres feux

Voici une batterie qui non seulement stocke votre précieuse énergie solaire, mais qui peut aussi éteindre un incendie toute seule.

Les batteries de balcon, qui sont souvent utilisées en combinaison avec des panneaux solaires pour stocker de l’énergie, sont relativement récentes sur le marché.

En raison de leur popularité croissante, des questions se posent concernant leur sécurité, en particulier le risque d’incendie.

Les incidents liés aux batteries lithium-ion, c’est rare, mais ça existe. Cela peut survenir en raison de défauts de fabrication, de mauvaise installation, de surcharge, ou encore d’une mauvaise gestion thermique.

Vous pensiez que les batteries n’étaient que de simples boîtes pour stocker de l’énergie ? Détrompez-vous ! Il y a beaucoup d’électronique, mais aussi des ventilateurs pour les refroidir quand elles chauffent, et pas seulement. Zendure a dévoilé ses batteries AB1000S et AB2000S avec une fonction unique.

Une sécurité à toute épreuve

Commençons par la nouveauté : ces batteries sont équipées d’un véritable système d’extinction d’incendie intégré. Oui, vous avez bien lu ! En cas de surchauffe excessive (on parle de températures entre 160 et 180 degrés Celsius), un agent aérosol se transforme en gaz extincteur.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Zendure a pensé à tout : ce gaz extincteur est inoffensif pour l’environnement et ne laisse aucun résidu. Fini les dégâts collatéraux en cas de problème.

Ces batteries ne se contentent pas d’être des gardiennes de la sécurité. Elles sont aussi intelligentes. Équipées d’un système de gestion de batterie (BMS pour les intimes, comme toutes les batteries de ce type), elles surveillent en permanence leurs performances. Surchauffe, surtensions, sous-tensions, courts-circuits… Rien ne leur échappe !

Et pour les frileux qui pensaient que les batteries et le froid ne faisaient pas bon ménage, Zendure a une surprise : un système de chauffage intégré. Résultat ? Elles peuvent fonctionner jusqu’à -20 degrés Celsius. De quoi affronter même les hivers les plus rudes et laisser les batteries dehors, sur les balcons ou ailleurs.

Parlons un peu chiffres. L’AB1000S offre une capacité de 960 Wh, tandis que sa grande sœur, l’AB2000S, monte jusqu’à 1 920 Wh.

Et si vous êtes du genre à voir les choses en grand, sachez que vous pouvez connecter jusqu’à quatre de ces batteries ensemble. On atteint alors une capacité maximale de 7 680 Wh.

Évidemment, toute cette technologie a un coût. Comptez 400 euros pour l’AB1000S et 800 euros pour l’AB2000S. C’est un investissement, certes, mais cela permet de stocker l’énergie produite la journée et de l’utiliser quand on en a besoin (le soir, par exemple). C’est plus rentable que perdre son énergie ou la revendre à EDF (ou autres).

