AirPods Pro 2 : les options d’aide auditive ne seront pas disponibles en France lors de leur lancement

C’est une petite révolution pour le monde des écouteurs : les AirPods Pro 2 vont pouvoir se transformer en véritables accessoires de santé auditive. Cependant, il reste encore une étape cruciale avant que cette fonctionnalité ne soit lancée à l’échelle mondiale.

Les AirPods Pro 2 pour illustration // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Il y a fort à parier, chers lecteurs, que certains d’entre vous souffrent de problèmes auditifs de degrés divers. L’âge et les rudes expériences sonores de la vie y sont souvent pour quelque chose, et le besoin d’aides adaptées s’accroît avec les années en France. C’est pourquoi les promesses faites par Apple lors de sa messe de septembre ont suscité l’espoir de nombreux utilisateurs.

En effet, les AirPods Pro 2 pourront servir d’aides auditives, et ce, à un prix plus que raisonnable par rapport aux solutions proposées par les spécialistes. De plus, seule la sortie prochaine d’iOS 18.1 suffira à apporter cette fonctionnalité aux écouteurs. Une mise à jour significative, qui ne sera toutefois pas disponible dans le monde entier dès sa sortie.

En effet, s’il ne fait aucun doute qu’Apple a travaillé dur sur son produit, ses déclarations ne suffisent pas à certifier que ses appareils peuvent fournir une assistance auditive de qualité clinique. Pour cela, les régulateurs nationaux devront se pencher sur la question, et à ce jour, ceux qui ont apporté une telle certification aux AirPods Pro 2 se comptent sur les doigts d’une main.

Pour aller plus loin

iPhone 16 et iPhone 16 Pro, AirPods 4, Apple Watch Series 10 : le résumé de la keynote Apple

Une autorisation plus difficile à obtenir en Europe ?

Comme le relève 9to5Mac, une note de bas de page sur le site d’Apple indique que ces nouvelles fonctionnalités ne seront dans un premier temps disponibles qu’aux États-Unis et au Canada. Si vous résidez ailleurs dans le monde, vous devrez attendre un peu avant de pouvoir accéder à ce Graal. Et, on ne sait pas encore quand ce sera le cas sur le Vieux Continent, si tant est que cela arrive un jour.

Bien que l’approbation des régulateurs Nord-Américains laissent présager que le son de cloche soit identique ailleurs, on peut continuer à émettre quelques réserves. Pour certains, il sera difficile de faire confiance à une entreprise spécialisée dans le high-tech grand public pour protéger nos oreilles, analyser leurs faiblesses et nous aider à mieux entendre sans risque.

Les autorités européennes pourraient également pointer du doigt un autre problème : la question de la protection de la vie privée. En effet, en analysant l’audition des utilisateurs, Apple pourra glaner davantage de données sur leur santé. Il n’est pas certain que nos régulateurs, très vigilants sur ce sujet, voient cela d’un très bon œil.

Réponse dans quelques semaines ou quelques mois.