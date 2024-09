Écouter et protéger : comment Apple transforme les AirPods Pro en outils de santé auditive

Qui aurait cru que vos écouteurs pourraient un jour remplacer une visite chez l’ORL ? C’est pourtant le pari d’Apple avec les nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Apple confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur majeur de la santé connectée. C’est au tour des AirPods Pro de faire peau neuve lors de la keynote de la rentrée.

Loin d’être une simple mise à jour cosmétique, les nouveautés annoncées pour ces petits écouteurs sans fil promettent de révolutionner notre approche de la santé auditive.

Prévention, détection, correction : le trio gagnant d’Apple

Commençons par le commencement : la prévention. Apple a doté les AirPods Pro 2 d’une fonction de protection auditive activée par défaut. Concrètement, vos écouteurs vont désormais réduire en permanence les sons les plus agressifs pour votre audition. Fini les concerts assourdissants ou les bruits de chantier qui vous vrillent les tympans ! La puce H2 intégrée aux AirPods Pro s’occupe de tout, en temps réel.

Mais Apple ne s’arrête pas là. La firme à la pomme s’attaque aussi à la détection des problèmes auditifs. Apple a développé son propre test auditif, validé par des médecins. En seulement cinq petites minutes, vous pourrez évaluer votre audition directement depuis votre iPhone. Le principe est simple : vous tapez sur l’écran quand vous entendez des sons. À la fin, vous obtenez un joli graphique qui vous dit si tout va bien ou s’il faut peut-être songer à consulter un spécialiste. C’est pratique, rapide, et ça pourrait bien vous éviter de passer à côté d’un problème auditif naissant.

Enfin, et c’est peut-être là que réside la plus grosse surprise : les AirPods Pro 2 vont pouvoir se transformer en véritables aides auditives certifiées cliniquement. Oui, vous avez bien lu. Vos écouteurs préférés pourraient bientôt remplacer ces appareils souvent stigmatisants et hors de prix.

Apple attend encore le feu vert de la FDA (l’autorité de santé américaine) et d’autres régulateurs, mais la firme semble confiante. Cette fonctionnalité devrait être disponible dans pas moins de 100 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et très probablement la France.

Une révolution silencieuse, mais pas sans questions

Ces annonces sont indéniablement impressionnantes. Apple semble avoir réussi à transformer de simples écouteurs en véritables outils de santé. C’est un peu comme si votre grille-pain se mettait soudain à surveiller votre cholestérol (bon, ok, l’exemple est un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez l’idée).

Cependant, cette évolution soulève aussi quelques questions. Par exemple, comment ces nouvelles fonctionnalités vont-elles s’articuler avec l’usage principal des AirPods Pro, à savoir écouter de la musique ? Est-ce que ça veut dire qu’on va tous se balader avec nos écouteurs en permanence, même quand on n’écoute rien ? Et quid de la confidentialité des données de santé collectées ?

Il faut aussi noter que cette approche d’Apple n’est pas totalement désintéressée. En collectant des données sur l’audition de millions d’utilisateurs, la firme se constitue une base de données sans précédent pour les chercheurs. C’est potentiellement une mine d’or pour la recherche en santé auditive, mais ça pose aussi des questions sur la gestion et l’utilisation de ces données sensibles.

Un pas de géant pour la santé connectée

Malgré ces interrogations, il faut reconnaître qu’Apple frappe un grand coup. En normalisant l’usage d’aides auditives intégrées à des objets du quotidien, la firme pourrait bien contribuer à déstigmatiser les problèmes d’audition. C’est une approche novatrice qui pourrait encourager plus de gens à prendre soin de leur santé auditive.

De plus, en rendant ces technologies accessibles à travers des produits grand public, Apple pourrait démocratiser l’accès aux aides auditives. Quand on sait que ces appareils peuvent coûter plusieurs milliers d’euros, on mesure l’impact potentiel de cette innovation.