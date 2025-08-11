Le prix des OnePlus Nord Buds 3 Pro, notés 9/10, dégringole sous les 40 € grâce à ce code promo

Les écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 3 Pro présentent, de base, un excellent rapport qualité/prix. Mais quand ils sont proposés à 39 euros au lieu de 79 euros, comme actuellement sur le site officiel, ils deviennent encore plus recommandables.

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro ont beau être des écouteurs Bluetooth d’entrée de gamme, ils proposent tout de même une excellente qualité sonore et des fonctionnalités que l’on trouve habituellement sur des modèles plus premium. Ils n’ont pas volé leur place parmi les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment. En ce moment, leur rapport qualité/prix s’améliore grâce à une baisse de prix considérable.

Les atouts des OnePlus Nord Buds 3 Pro

Des écouteurs pas chers, mais avec un bon rendu sonore

Des true wireless intra-auriculaires confortables

Une bonne autonomie

Lancés à 79 euros, puis réduits à 69 euros, les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont aujourd’hui proposés à 39 euros sur le site de OnePlus grâce au code promo PWRDROP2025.

Des écouteurs confortables et résistants

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires, qui embarquent donc des embouts en silicone que l’on vient insérer dans le conduit auditif. Lors de notre test, nous les avons trouvés très confortables et bien maintenus dans l’oreille. En revanche, ils peuvent glisser pendant les séances de course à pied. Côté design, leur sobriété est vraiment appréciable, et leur format nous rappelle même celui des AirPods Pro d’Apple.

Ces true wireless sont par ailleurs certifiés IP55, ce qui veut dire qu’ils sont protégés contre les éclaboussures et les pluies fines. Côté logiciel, l’application HeyMelody se révèle efficace et complète. On peut notamment y trouver un égaliseur 6 bandes ainsi qu’un mode jeu. La gestion du Bluetooth multipoint s’opère aussi sur cet app. On aurait toutefois aimé pouvoir modifier les gestes tactiles comme on le voudrait, les possibilités de personnalisation étant réellement limitées.

Une qualité audio impressionnante à ce prix

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro s’accompagnent du Bluetooth 5.4 et offrent une portée plus élevée que ce qu’annonçait la marque : 30 mètres contre 10 mètres. Et la liaison est toujours stable, sans coupure. Côté audio, les écouteurs se montrent assez impressionnants. Malgré quelques imprécisions dans les aigus, le rendu sonore global est très agréable et bien équilibré. Les amateurs de graves excessifs seront par ailleurs comblés avec l’option BassWave, dont le réglage progressif permet d’arrondir encore plus le mix, mais au détriment des médiums.

Les écouteurs sont aussi dotés de la réduction de bruit active, qui, bien que perfectible, se montre bien plus efficace que celle de nombreux concurrents. Ils ont cependant du mal à gommer les sons les plus percussifs. Heureusement, le mode Transparence s’en sort très bien. Enfin, côté autonomie, les OnePlus Nord Buds 3 Pro promettent pas moins de 40 heures d’écoute à 50 % du volume. Attention, avec l’ANC activé, l’autonomie est nettement moins satisfaisante.

