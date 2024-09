Tournée vers les iPhone 16, la nouvelle bêta d’iOS 18.1 est disponible, mais probablement pas pour vous

Apple prépare le terrain pour la commercialisation de ses iPhone 16 et 16 Pro, cette fois sur le plan logiciel. La firme commence en effet à mettre en place le déploiement d’iOS 18.1 beta 3, destinée spécifiquement aux nouveaux iPhone.

L’iPhone 16 et iOS 18, pour illustration // source : Apple

Disponibles en précommande dès aujourd’hui avec un petit bonus, les iPhone 16 arriveront sur le marché à compter du 20 septembre prochain, alors Apple n’a pas de temps à perdre.

Suivant son planning habituel, la firme a ajouté la prise en charge des iPhone 16 et 16 Pro à la troisième bêta d’iOS 18.1, laquelle leur est pour l’instant réservée.

Dans un premier temps, elle se destine toutefois à une toute petite poignée d’utilisateurs, car même les développeurs agréés n’y auront accès qu’à compter du 20 septembre prochain. Le grand public, lui, ne pourra y prétendre qu’en octobre.

Cette mise à jour est néanmoins centrale, car c’est elle qui devra préparer l’introduction d’Apple Intelligence sur les iPhone de nouvelle génération… du moins aux États-Unis, la situation des pays européen, et de la France, étant malheureusement différente.

Avec iOS 18.1 bêta 3, Apple va donc s’assurer que tout fonctionne bien avant de lancer Apple Intelligence à grande échelle via la version définitive d’iOS 18.1, attendue cet automne.

iOS 18.1 fera ses armes d’abord sur les iPhone 16 et 16 Pro

Comme le rappelle PhoneArena, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront par la suite éligibles à iOS 18.1 et à Apple Intelligence, mais sans pouvoir prétendre à l’ensemble des fonctionnalités d’IA annoncées par Apple sur cette nouvelle plateforme.

L’arrivée décalée d’Apple Intelligence sur les iPhone 16 et 16 Pro, puis sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, a néanmoins cela d’intéressant qu’elle attire l’attention du grand public sur l’importance du logiciel et sa capacité à faire évoluer drastiquement (du moins on l’espère) l’expérience offerte par un produit, qu’il soit flambant neuf ou un peu plus ancien.