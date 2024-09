Ni éloges ni critiques, les premiers avis sur les iPhone 16 et 16 Pro sont très lisses

Nous avons épluché les premières prises en mains des iPhone 16 et iPhone 16 Pro pour relever les aspects qui ont le plus marqué nos confrères journalistes.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Les iPhone 16 ont été présentés hier à Cupertino, au siège d’Apple. Une foule de journalistes triés sur le volet, dont notre camarade Nicolas Lellouche de Numerama, s’étaient massés sur place pour suivre la keynote de rentrée d’Apple et dans la foulée prendre en main les nouveaux produits. Parmi eux, en star, les iPhone 16 avaient une place de choix.

Encore loin des tests académiques, ces quelques minutes en compagnie de la nouvelle gamme de smarpthones d’Apple permettent tout de même de se forger un premier avis.

Parcourant les articles parus depuis, nous avons compulsé un résumé global des tendances des avis sur ces iPhone 16, ce qu’ils dégagent de bon et de moins bon.

Le design coloré des iPhone 16

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus « sont, esthétiquement, les produits les plus intéressants de cette nouvelle gamme », rapporte Numerama. « Ce sont eux qui introduisent le plus de changements visuels ».

En effet, avec eux, Apple trouve un véritable hommage à l’iPhone X, repositionnement les capteurs photo arrière, rassemblés dans un module vertical. Outre l’esthétisme très réussi de l’opération, cette nouvelle disposition a aussi un côté pratique puisque cette « nouvelle orientation permettra [aux iPhone 16 et 16 Plus] de capturer des vidéos spatiales pour une lecture sur l’ Apple Vision Pro », précise Techradar.

iPhone 16 // Source : Future – Jacob Krol

Et puis il y a aussi le retour des couleurs chatoyantes que l’on a pu avoir sur des iPhone 5C, notamment.

Outremer, Sarcelle ou Rose, dans sa prise en main Techradar note que ces « couleurs sont fantastiques. Je pense que les acheteurs du Pro seront un peu déçus par ces options vibrantes étant donné les nuances plus neutres proposées pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. »

Pour aller plus loin

Les iPhone 16 ont beaucoup de gros défauts

Et oui parce que lorsque l’on passe sur le très haut de gamme d’Apple, on gagne en austérité avec des teintes plus fades, mais une petite nouveauté très joliment décrite par Mashable :

« Le Titane sable est une teinte à peine visible. La meilleure façon de la décrire ? C’est comme si quelqu’un avait laissé tomber un peu de rose dans un seau de peinture beige. » Très poétique.

iPhone 16 Pro // Source : Kimberly Gedeon – Mashable

Et puis ces iPhone 16 Pro grandissent encore, passant à 6,3 et 6,9 pouces, « l’iPhone 16 Pro Max étant en quelque sorte une « phablette » », écrit Mashable. Mais tout l’intérêt est qu’Apple a su agrandir la surface d’affichage sans modifier les mensurations de ses iPhone. Prise en main identique aux iPhone 15 Pro, donc.

Le nouveau bouton

C’est la nouveauté dont tout le monde parle cette année. Le nouveau bouton Camera Control des iPhone 16.

Multifonction, il est entièrement dédié à la photo/vidéo. Il permet d’ouvrir rapidement l’appareil photo, prendre une photo, démarrer une vidéo ou encore accéder à différents sous-menus afférents.

Cnet, qui a joué avec, explique que « cela semble être un moyen utile de gérer les paramètres de l’appareil photo et les modes de prise de vue sans masquer l’écran avec le doigt. »

iPhone 16 // Source : Lisa Eadicicco – CNET

Il est suivi par Gizmodo qui trouve qu’il « fonctionne exactement comme vous le pensez, et en une fraction de seconde. Il s’est avéré aussi sensible que le bouton de zoom à l’époque des Handycam [de Sony]. »

Enfin, Cnet, pour sa part, estime que « l’utilisation la plus intéressante de Camera Control est un nouvel outil qu’Apple appelle « intelligence visuelle ». Vous pourrez maintenir le bouton Camera Control enfoncé en pointant l’appareil photo de l’iPhone vers un lieu ou un objet afin d’en apprendre davantage à son sujet, un peu à la manière de Google Lens. »

Gageons qu’Apple lui trouvera d’autres usages et que des développeurs tiers s’en empareront.

De notre côté, nous avons pu apprécier son accessibilité en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. Et notre premier verdict est assez inattendu.

Une photo qui évolue

La photo évolue bien évidemment sur les iPhone 16.

ZDnet explique qu’avec « une ouverture f/2,2 (contre f/2,4 l’année dernière), l’iPhone 16 peut capter plus de lumière et prendre des photos macro, un peu comme l’iPhone 15 Pro l’a fait avec son objectif ultra-large ».

iPhone 16 // Source : Kerry Wan – ZDNET

On hérite donc encore un peu de la gamme Pro de l’an dernier. C’est une signature Apple que de basculer les fonctions du Pro de N-1 sur le nouveau modèle classique.

Concernant les modèles Pro, Gizmodo ajoute que « cette année, vous n’avez pas à faire de compromis sur le zoom optique en choisissant entre le Pro et le Pro Max. C’est un zoom optique 5x sur les deux appareils cette fois-ci. »

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max // Source : Florence Ion – Gizmodo

L’écran limité des iPhone 16

Enfin, parlons de l’écran des iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Là, c’est le youtubeur Marques Brownlee qui met les pieds dans le plat au sujet de la fréquence de rafraîchissement. « 60 Hz… décevant ».

En effet, Apple ne relève pas ce paramètre alors que toute la concurrence Android est à 120 Hz ou plus à ce niveau de prix. On trouve même des entrées de gamme ainsi équipé, comme le Nothing Phone (2a).

iPhone 16 // Source : Marques Brownlee

Bref, une décision discutable et discutée, le journaliste de Zdnet attendant notamment de tester ces iPhone 16 pour savoir « si je pardonnerai à Apple d’avoir conservé l’écran à taux de rafraîchissement de 60 Hz. »

Mais avec du recul, c’est une critique assez facile et qui ne prend pas trop de risque. D’ailleurs, dans l’ensemble des prises en main que nous avons parcourues (une bonne vingtaine), à aucun moment nous n’avons lu une prise de position franche, ni positive, ni négative.

Les tests seront bien plus parlants.