Pourquoi tout le monde ne sera pas aussi à l’aise avec les iPhone 16

Apple introduit un nouveau bouton sur ses iPhone 16 et il pourrait être difficilement utilisable par certains.

Multifonction, le bouton Camera Control est dédié entièrement à la photo/vidéo. Il permet de déclencher rapidement l’appareil photo, prendre une photo, démarrer une vidéo ou encore accéder à différents sous-menus afférents.

Cette année, Apple ne réserve pas son nouveau bouton aux seuls modèles Pro, comme ça avait été le cas avec le bouton action des iPhone 15 Pro l’an dernier.

Non, le nouveau déclencheur est bien installé sur l’entièreté de la gamme iPhone 16. Et son positionnement présente une réelle question puisqu’il est situé sur la tranche droite, en partie basse.

Droitier, gaucher, qui est le plus à l’aise ?

Ayant un iPhone 16 Pro Max factice à la rédaction ainsi que des droitiers et des gauchers, nous avons pu prendre la température sur l’accessibilité de ce nouveau bouton.

L’iPhone tenu en main droite, le bouton tombe sous le pouce, mais il faut l’arc-bouter pour l’atteindre, ce qui déséquilibre légèrement le téléphone. La chute n’est pas loin si l’on n’y prend garde.

De la main gauche, étonnamment, il se pourrait qu’il soit mieux accessible. Ce n’est pas le pouce qui le presse alors, mais l’annulaire ou le majeur. Plus le majeur, d’ailleurs. Là, on a un bon contrôle du bouton et surtout une prise en main qui ne varie pas. De plus, ce Camera Control comprenant aussi le glissement, il est plus aisé de slider de la main gauche que de la droite, à la verticale toujours.

Étonnamment il semblerait que ce nouveau bouton soit plus adapté aux gauchers qu’aux droitiers, bien que ceux-ci soient majoritaires, 90% de la population mondiale étant plus habile de la main droite que de l’autre.

Bien évidemment, il nous faudra ajuster ce constat avec un véritable iPhone 16 en main.

